Nh sul podio delle aziende dell’hôtellerie più sostenibili al mondo













Podio in sostenibilità. Nh Hotel Group è al terzo posto nella classifica mondiale stilata da S&P Global (società di investimenti sostenibili che analizza le aziende che compongono il Dow Jones Sustainability Index) per la sostenibilità in ambito alberghiero, per il terzo anno consecutivo.

Attraverso un questionario che include informazioni pubbliche e non delle aziende partecipanti, S&P Global valuta annualmente le imprese che mettono in atto le migliori pratiche aziendali in termini di sostenibilità, concentrandosi su tre aspetti: economico, sociale e ambientale.

Nel 2021, più di 8.000 società quotate sono state invitate a partecipare al processo e Nn Hotel Group ha migliorato il punteggio, rispetto al 2020, nelle aree di Corporate Governance, Gestione dei rischi e delle crisi, Codice di condotta, Gestione della catena di approvvigionamento, Cybersecurity, Protezione dei dati, Diritti umani e Relazioni con gli stakeholder, Politica ambientale e sistemi di gestione, Packaging e Materialità, parametro per giudicare l’abilità della società di creare, preservare o erodere il suo valore sociale, economico e ambientale e risultare un investimento positivo.

«Questo importante riconoscimento testimonia il nostro fermo impegno nella gestione responsabile e sostenibile della nostra azienda, anche nei tempi più avversi – ha detto Ramón Aragonés, ceo di Nh Hotel Group – Questi risultati confermano che ci stiamo muovendo nella giusta direzione e ci incoraggiano a continuare in questo senso per guidare la sostenibilità nel settore».