Nh ridisegna l’esperienza in hotel e riapre le strutture in Italia

Nh Hotel Group ha rivisto tutte le sue procedure e apportato quasi 700 modifiche agli standard operativi che saranno progressivamente implementati nelle sue 364 strutture. L’obiettivo è quello di preservare la salute e la sicurezza dei viaggiatori e dei suoi collaboratori in tutto il mondo.

Raggruppate in 10 linee d’azione principali e con l’ok di esperti in diversi settori, le misure riguardano, tra le altre, la digitalizzazione dei servizi alberghieri, l’adeguamento dei processi di sanificazione, l’inserimento di norme di distanziamento sociale e l’introduzione di dispositivi per la protezione individuale.

L’accordo di collaborazione con Sgs, che lavora con i servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione, consentirà il perseguimento del rispetto e del monitoraggio delle misure implementate per certificare gli hotel del Gruppo Nh come ambienti puliti e sicuri.

In Italia, a giugno, Nh ha previsto la riapertura delle seguenti 18 strutture: Nh Venezia Rio Novo, Nh La Spezia, Nh Trento, Nh Parma, Nh Padova, Nh Bologna De La Gare, Nh Savona Darsena, Nh Firenze, Nh Palermo, Nh Catania Parco degli Aragonesi, Nh Pisa, Nh Collection Torino Piazza Carlina, Nh Collection Milano President, Nh Collection Genova Marina, Nh Collection Roma Palazzo Cinquecento, Nh Collection Roma Fori Imperiali, Nh Collection Grand Hotel Convento di Amalfi e Nh Collection Taormina.