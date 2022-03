Nh Hotel chiude il 2021 con ricavi per 834 milioni di euro













Nh Hotel Group ha presentato i risultati del quarto trimestre del 2021 e ha annunciato un utile netto consolidato di 41,5 milioni di euro, registrando il primo trimestre con risultati positivi dall’inizio della pandemia.

La ripresa del Gruppo si è consolidata trimestre dopo trimestre: tra luglio e dicembre 2021, Nh Hotel Group ha raggiunto ricavi per un valore di 618 milioni di euro – dato quasi triplicato rispetto ai 216 milioni di euro ottenuti da gennaio a giugno – mentre per l’intero anno ammontano a 834 milioni di euro, il 54,6% in più rispetto ai 540 milioni del 2020.

Nella seconda metà dell’anno, la ripresa dei ricavi è stata più marcata nell’Europa meridionale a causa delle minori restrizioni, dove alla forza della clientela leisure si è unita la graduale ripresa dei business trip, con un impatto significativo nelle principali città. In negativo solo le perdite, che per tutta la durata del 2021 Nh Hotel Group ha ridotto del 69,4%, da 437,2 milioni di euro di debito nel 2020 a 133,7 milioni nel periodo attuale.

Il dato dell’occupazione media degli hotel nel 2021 è del 34%, ben 9 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente. Significativamente aumentati anche i ricavi medi per camera, o RevPar, che sono cresciuti maggiormente nell’Europa meridionale grazie all’eliminazione delle restrizioni. Nel complesso, i dati registrano un aumento – rispetto al 2020 – del 97% in Italia, dell’83% in Spagna, del 54% in America Latina, del 15% in Benelux e del 2% in Europa centrale.

Nello specifico, l’Italia ha visto aumenti di RevPar particolarmente alti, soprattutto a Roma (+120%) e a Milano (+96%), con un importante +89% nelle città minori.