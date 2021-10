Nh, partnership con Musement per un autunno di esperienze













L’autunno di Nh Hotel Group comincia con “Entusiasmanti vacanze in città”, la promo che offre ai suoi ospiti soggiorni scontati fino al 20%, e con la partnership con Musement per pacchetti viaggio in Italia.

La nuova promozione, attiva fino al 21 novembre 2021, offre, la possibilità di prenotare in alcune delle città italiane ed europee più affascinanti con uno sconto fino al 20%. L’offerta è valida per soggiorni fino al 31 gennaio 2022 e include, oltre al pernottamento, anche la prima colazione. Inoltre, gli ospiti hanno la possibilità di cancellare la prenotazione fino a 48 ore prima del loro arrivo e i titolari Nh Rewards possono avere il 10% di sconto in più. Tanti gli hotel tra cui scegliere, tra cui Nh Collection Genova Marina, Nh Collection Taormina, Nh Parma.

Oltre alla promo autunnale, in Italia gli ospiti di Nh Hotel Group possono usufruire tutto l’anno anche dei servizi della collaborazione con Musement. Un modo per arricchire il soggiorno prenotando pacchetti per visitare e accedere ad alcune delle attrazioni più belle in città: tra questi, il ticket per la Torre e il Duomo di Pisa (soggiornando all’Nh Pisa), l’esperienza Roman Pass (per gli sopiti di Nn Collection Roma Palazzo Cinquecento) per chi desidera vedere le bellezze di Roma o il ticket per il Vaporetto giornaliero nella meravigliosa Venezia (alloggiando all’Nh Collection Venezia Murano Villa).

Oltre alle strutture sopra elencate, anche molte altre regalano agli ospiti la possibilità di prenotare direttamente in hotel, come una sorta di “concierge virtuale”, una delle tante esperienze firmate Musement, come Nh Collection Roma Vittorio Veneto, Nh Collection Roma Giustiniano, Nh Collection Roma Centro, Nh Collection Firenze Porta Rossa, Nh Firenze, Nh Collection Firenze Palazzo Gaddi, Nh Genova Centro, Nh Collection Genova Marina, Nh Collection Milano President, Nh Torino Centro, Nh Torino Santo Stefano, Nh Torino Lingotto Congress, Nh Collection Torino Piazza Carlina e Nh Collection Palazzo Verona.