Nh Napoli Panorama riapre dopo il restyling













Nh Napoli Ambassador – dopo lavori di ristrutturazione – riaccoglie i suoi ospiti con un look rinnovato e un nuovo nome: Nh Napoli Panorama. Non più Ambassador, ma Panorama perché la struttura di Nh Hotel Group sorge nel cuore della città in uno dei primi grattacieli di Napoli – costruito tra il ’54 e il ’57 con 30 piani – ed è oggi l’hotel più alto d’Italia. Si può ammirare il panorama sulla città e all’orizzonte Capri.

Le 222 camere ristrutturate si sviluppano su 15 piani, a partire dal 16°, e offrono scorci sulla città di Napoli e sul mare. Le stanze, dalle standard alle superior, dalle premium fino alle nove suite con vista panoramica, sono arredate in stile moderno, con tonalità calde e pavimenti in parquet. Sono inoltre dotate di televisore e aria condizionata mentre il free wifi è stato ulteriormente potenziato.

Anche il ristorante e il lobby bar sono stati oggetto di ristrutturazione e si ispirano alle bellezze della città.

Il ristorante propone un menù in linea con i sapori e i profumi della città, attraverso ricette della tradizione napoletana e italiana. Piatti a base di pesce e frutti di mare, specialità locali e piatti mediterranei, preparati con ingredienti locali freschi e stagionali.

La palestra, al 16° piano, offre agli ospiti la possibilità di ritagliarsi un momento di svago e mantenersi in forma, allenandosi mentre si ammira la vista su Napoli.

Il restyling ha coinvolto anche le otto sale meeting, due delle quali dotate di luce naturale. Flessibili, modulabili e capaci di ospitare fino a 200 persone, le meeting room sono personalizzabili e adattabili a ogni tipologia di evento e riunione. Nh Napoli Panorama mette a disposizione uno staff qualificato, a disposizione per curare l’organizzazione nei minimi dettagli e una serie di servizi su richiesta tra cui interpreti, hostess e trasporti aeroportuali.

Con la riapertura degli hotel e in ottemperanza alle misure di sicurezza vigenti, la compagnia ha implementato il piano d’azione “Feel Safe At Nh”, al fine di tutelare i propri ospiti e i collaboratori: quasi 700 modifiche agli standard operativi che hanno completamente ridisegnato la customer experience per garantire il rispetto totale dei requisiti di sicurezza e distanziamento sociale.