Nh Hotels debutta in Thailandia con un resort a Chiang Mai













Minor Hotels, azionista di maggioranza di Nh Hotel Group, ha annunciato che nel primo trimestre del 2023 arriverà per la prima volta in Thailandia il brand upper-upscale Nh Collection con un resort a Chiang Mai, una delle città più importanti del nord del Paese.

Nh Collection Chiang Mai Ping River, situato lungo le pittoresche rive del fiume Mae Ping, sarà il primo hotel Nh Collection in Asia Pacifico. Ramón Aragonés, ceo di Nh Hotel Group, commenta: «L’operazione rafforza la strategia di Nh Hotel Group nell’affermarsi al di fuori dei mercati tradizionali in cui opera, come l’Europa e l’America. Siamo orgogliosi di continuare a crescere in nuove destinazioni come l’Asia e ci riempie di soddisfazione che i nostri brand siano valutati così positivamente dal nostro azionista di maggioranza, Minor International, per accrescere il successo in quei mercati».

Costituito da due edifici perfettamente integrati con la natura e il tranquillo paesaggio che lo circonda, l’hotel si trova sulle rive del fiume Mae Ping. Dotato di 79 camere e suite, alcune con piscina privata, il nuovo Nh Collection ospiterà anche una piscina all’aperto, un’area polivalente composta da ristorante, caffetteria, spazio espositivo, bar e un centro fitness. Inoltre, al di là del fiume, gli ospiti rimarranno affascinati dalla parte più antica della città in cui sorgono templi, gallerie d’arte, negozi di artigianato e numerosi punti di ristoro.

In aggiunta, l’aeroporto internazionale di Chiang Mai dista soli 4 chilometri. Il progetto – frutto della collaborazione tra Osmo Ping River, una filiale di Osmo Properties Group, e Minor Hotels – segna il debutto del brand Nh Collection al di fuori dei mercati tradizionali come l’Europa e l’America Latina, dove conta già 93 hotel nel segmento upper-upscale situati in edifici iconici, eleganti e ricchi di riferimenti storici e artistici.

Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels, afferma: «Ogni esperienza firmata dal brand Nh Collection si basa sulla promessa di connettere i nostri ospiti all’anima della città, quindi per noi trovare il luogo perfetto era estremamente importante per il primo hotel del brand in Asia. Insieme al nostro partner Osmo Ping River, non vediamo l’ora di offrire alla città di Chiang Mai una struttura eccezionale che possa raccontarsi come centro della creatività della Thailandia».