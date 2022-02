Nh Hotels debutta in Qatar con il brand Collection













Intorno alla metà del 2022 aprirà Nh Collection Doha Oasis Hotel & Beach Club, il primo Nh Collection in Qatar e il primo hotel upper upscale della compagnia a offrire un beach club tra i suoi servizi.

Un debutto annunciato da Minor Hotels – azionista di maggioranza di Nh Hotel Group – che consente alla società di ampliare la sua offerta in Qatar, dove attualmente gestisce cinque strutture sotto i brand Anantara, Tivoli e Oaks.

La struttura è alle fasi finali di ristrutturazione; è di proprietà della famiglia Darwish – molto nota in Qatar – e si trova nella zona di Ras Abu Aboud, sulla costa orientale di Doha, a metà strada tra il centro città e l’aeroporto internazionale di Hamad, in una posizione ideale sia per i viaggiatori leisure che business. È un albergo iconico fin dalla sua costruzione, negli anni ’50, quando ospitava il famosissimo Oasis Hotel (da cui il nuovo hotel prende il nome), il primo aperto nella capitale e il preferito dai locali e dai viaggiatori, teatro di celebrazioni ed eventi ufficiali.

Con i lavori di ristrutturazione, Nh Collection Doha Oasis Hotel & Beach Club avrà un totale di 300 camere Superior e Deluxe e 50 suite, caratterizzate da un design elegante di dettagli classici e moderni. Tra le diverse suite, anche sei Emiri Suite di 156mq, una Presidential Suite di 193mq e la Royal Duplex Suite di 332mq.

L’offerta gastronomica includerà 6 bar e ristoranti; menzione speciale per il rooftop bar, dove gli ospiti potranno deliziarsi con cocktail e vista sul panorama della città.

L’hotel ospiterà anche spa e palestre per uomini e donne, una grande sala multifunzionale di 1.200mq, sale meeting, un business center e spazi per conferenze.

La nuova struttura Nh Collection avrà anche un beach club con piscina circondata da giardini e campi da paddle e sarà dotata di un ampio parcheggio a disposizione degli ospiti. «Siamo lieti di annunciare questa prossima apertura in Qatar, che va ad arricchire il nostro portfolio nel Paese – dice Dillip Rajakarier, group ceo di Minor International e ceo di Minor Hotels – Minor Hotels ha già una forte presenza in Qatar con diversi brand e oggi siamo entusiasti di poter collaborare con la famiglia Darwish nell’ampliamento della nostra offerta con il nuovo Nh Collection e il suo beach club che offrirà ai nostri ospiti un’interessante alternativa. Il 2022 sarà un anno chiave nella storia del Qatar per via della Coppa del Mondo Fifa e noi siamo felici di poter annunciare questa nuova apertura a Doha in un momento così emozionante».

Ramón Aragonés, ceo di Nh Hotel Group, aggiunge: «Crediamo fortemente che il lancio di questo nuovo hotel in Qatar sarà un successo. Questa è la prima struttura firmata Nh Collection che apriamo nel Paese e rappresenta un’avvincente sfida rispetto alle tradizionali zone in cui è presente il brand, di solito situate in città chiave in Europa e in America. Anche grazie a questa nuova apertura, stiamo rafforzando la nostra presenza in nuove destinazioni internazionali, ampliando la nostra offerta in nuovi mercati».

Infine, Darwish, proprietario della struttura, ha sottolineato il suo immenso piacere nel collaborare con Minor International nella gestione di Nh Collection Doha Oasis Hotel & Beach Club, che, conferma, è stato scelto per la sua grande capacità di unire un’eccellente gestione di hotel a cinque stelle in tutto il mondo con l’ospitalità del Medio Oriente, dell’Estremo Oriente e dell’Europa.