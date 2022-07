Nh Hotel si rilancia: oltre 500 milioni di ricavi nel 2021













Nh Hotel Group, parte di Minor Hotels, si avvia verso l’estate con ottime prospettive: l’occupazione è balzata dal 40% del primo trimestre dell’anno al 70% a maggio e continua a dare cenni di risalita.

I ricavi sono passati da 234 milioni di euro nel primo trimestre a oltre 500 milioni di euro nel secondo, superando i livelli dello stesso periodo del 2019. La tariffa media giornaliera, invece, è passata dai 90 euro ai 116 di aprile e 128 a maggio, superando i 135 euro a giugno, secondo quanto dichiarato da Ramón Aragonés, amministratore delegato del Gruppo, durante il suo intervento all’Assemblea Generale Annuale tenutasi il 30 giugno a Madrid presso l’Nh Collection Casino di Madrid.

In occasione del suo discorso agli azionisti, Aragonés ha dichiarato: «L’attuale slancio commerciale di Nh Hotel Group è sostenuto direttamente dal lavoro svolto nel 2018 e nel 2019 sul fronte della digitalizzazione e dall’importante sforzo aziendale compiuto per tutto il 2021, anno in cui la compagnia ha dimostrato la sua capacità di superare il periodo più difficile nella storia di questo settore».

Gli azionisti di Nh Hotel Group hanno approvato il bilancio 2021 e la relazione di gestione della società durante l’assemblea: lo scorso anno, il fatturato del Gruppo è aumentato del 55%, raggiungendo gli 834 milioni di euro, mentre l’utile netto è migliorato di 216 milioni di euro, riducendo la perdita a 155 milioni di euro. Per quanto riguarda la performance dell’azienda nel 2022, Aragonés ha sottolineato la forza della sua posizione finanziaria, sbloccata dall’accelerazione della ripresa, dalla strategia dei prezzi e dal controllo dei costi, che stanno guidando la crescita della generazione di cassa.

L’indebitamento netto è diminuito di 27 milioni di euro nei primi cinque mesi dell’anno, passando a 541 milioni di euro alla fine di maggio, mentre la liquidità si è attestata a 540 milioni di euro. «La forte liquidità e l’assenza di importanti esigenze di rifinanziamento fino al 2026 ci consentono di guidare la ripresa in atto nel settore alberghiero, che è destinato a beneficiare di una sana crescita nei prossimi anni», ha concluso l’ad.

Il piano di crescita della compagnia si articola sul rafforzamento del posizionamento e della brand equity nei segmenti più interessanti, compresi sviluppi specifici per il brand Anantara nel segmento del lusso e per il brand Tivoli nel leisure. In generale, Nh ha in programma una serie di progetti firmati per un totale di 2.500 camere che dovrebbero aprire nei prossimi tre anni, di cui il 45% con contratti di gestione.

Infine, Fernández Agras è stato riconfermato dagli azionisti di Nh Hotel Group come amministratore indipendente per un altro mandato di tre anni. Rinnovato il mandato anche per Kosin Chantikul, che è stato rieletto come direttore proprietario. Laia Lahoz, chief assets & development officer di Nh Hotel Group dal 2017, è stata nominata amministratrice del consiglio di amministrazione.