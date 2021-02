Nh Hotel riparte dagli Hybrid Meeting in sicurezza













Nn Hotel Group punta su digitalizzazione e tecnologia con la nuova offerta “Hybrid Meetings by Nh”. Un nuovo modo di intendere meeting, eventi e congressi, con soluzioni potenziate di meeting ibridi progettate per una clientela business e non solo, alla ricerca di soluzioni innovative, smart e capaci di conciliare le attuali esigenze, il virtuale e il face to face.

Grazie a uno staff interno qualificato e alla collaborazione di partner tecnologici in tutto il mondo – tra i quali Netick Group in Italia, Bmotion in Spagna, Avp e Cas in Belgio, Kfp in Germania e Austria, Acs nei Paesi Bassi – la compagnia permette di organizzare riunioni, appuntamenti ed eventi raggiungendo un pubblico sempre più vasto da destinazioni diverse attraverso soluzioni che combinano l’incontro di persona e la partecipazione virtuale. Il tutto in totale sicurezza, con protocolli e misure per assicurare che ogni tipo di evento sia conforme al regolamento nazionale e regionale e per far sentire sicuri ospiti e organizzatori durante la loro esperienza in hotel.

“Hybrid Meetings by Nh” è stata presentata in occasione del primo vero evento ibrido interno dal titolo “L’impatto della trasformazione digitale nel nuovo scenario del turismo”.

«Dare un forte slancio al processo di digitalizzazione è diventato fondamentale per rispondere alle nuove esigenze del settore del turismo e del mondo Meeting & Eventi, chiamati ad adattarsi al contesto storico attuale – ha commentato Marco Gilardi, operations director Nn Hotel Group Italia & Usa – Ancora prima della pandemia, la compagnia aveva adottato strategie atte a incentivare l’innovazione e la digitalizzazione di molti processi interni: oggi, con la nuova offerta Hybrid Meetings by Nh puntiamo a offrire al segmento business e non solo un’offerta M&E ancor più ampia e modulabile, tecnologicamente innovativa e in linea con le misure di sicurezza condivise a livello nazionale e internazionale».

Dalle sale meeting progettate per appuntamenti lavorativi e clientela business sino ad alcune delle camere più eleganti e rimodulabili, numerose sono le soluzioni in termini di spazio e progettazione che prevede la nuova offerta “Hybrid Meetings by Nh”.

Al momento di organizzare una conferenza, un congresso o incontri più ristretti, è possibile scegliere tra diverse opzioni:

Piccolo gruppo con connessione virtuale : per riunioni di piccole dimensioni, NH Hotel Group offre la possibilità di accogliere all’interno dello stesso hotel tutti i partecipanti che possono collegarsi virtualmente tra loro in meeting room diverse. È un’opzione che garantisce la distanza di sicurezza e, contemporaneamente, gli stessi risultati di sempre

: per riunioni di piccole dimensioni, NH Hotel Group offre la possibilità di accogliere all’interno dello stesso hotel tutti i partecipanti che possono collegarsi virtualmente tra loro in meeting room diverse. È un’opzione che garantisce la distanza di sicurezza e, contemporaneamente, gli stessi risultati di sempre Gruppo numeroso che partecipa a un evento aziendale : quando è richiesta la presenza fisica dei partecipanti a un evento, è possibile prenotare diverse sale riunioni nello stesso hotel e collegarle fra loro. Viene garantito il distanziamento fisico tra tutti i presenti, che possono godere di ancora più spazio e interagire in diretta con i colleghi e/o i relatori accomodati nelle altre sale

: quando è richiesta la presenza fisica dei partecipanti a un evento, è possibile prenotare diverse sale riunioni nello stesso hotel e collegarle fra loro. Viene garantito il distanziamento fisico tra tutti i presenti, che possono godere di ancora più spazio e interagire in diretta con i colleghi e/o i relatori accomodati nelle altre sale Evento di grandi dimensioni con partecipanti in loco e virtuali provenienti da più location : soluzione per eventi di stampo internazionale, facilita l’interazione tra relatori e partecipanti suddivisi in diverse sale meeting. Inoltre, a chi non può essere presente fisicamente in loco si offre la possibilità di connettersi virtualmente dalle altre sedi della compagnia sparse nel mondo

: soluzione per eventi di stampo internazionale, facilita l’interazione tra relatori e partecipanti suddivisi in diverse sale meeting. Inoltre, a chi non può essere presente fisicamente in loco si offre la possibilità di connettersi virtualmente dalle altre sedi della compagnia sparse nel mondo Grande conferenza con presenza fisica dei soli relatori: è possibile organizzare un evento ibrido che riunisce nella stessa sala chi presenta. Gli spettatori possono invece collegarsi virtualmente e, grazie alle soluzioni tecnologiche, interagire in diretta, attraverso webcam e audio oppure la chat abilitata

Al momento della prenotazione di un evento, la compagnia mette a disposizione termini e condizioni convenienti che vanno incontro alle esigenze dei clienti: dalla cancellazione flessibile fino al deposito cauzionale rimborsabile.

“Hybrid Meetings by Nh” prevede anche una rimodulazione dell’offerta food & beverage, da sempre inclusa nell’offerta M&E, con protocolli specifici per la salute e la sicurezza, dalla logistica fino al momento della consumazione, proponendo, mono porzioni confezionate singolarmente e nuovi assetti all’interno di ogni area meeting.

Il gruppo ha implementato il concept “Feel Safe At Nh”, che ha previsto l’aggiornamento e la modifica di una serie di procedure e regolamentazioni atte a garantire la sicurezza e la salute di ospiti, clienti e collaboratori.

Tra le innovazioni, oltre ai meeting ibridi, rientrano la massimizzazione dei processi di pulizia e di igienizzazione di ogni spazio alberghiero, nuovi processi e protocolli per i servizi food & beverage, controlli ancor più mirati della depurazione di aria e acqua. A questi aggiornamenti, si sommano servizi digitali come FastPass, Mobile Guest Service e la digitalizzazione di tutte le informazioni riguardanti l’hotel e i suoi servizi in modo da effettuare ordini quali il servizio in camera o minibar tramite dispositivo mobile.