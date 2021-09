Nh Hotel rilancia i viaggi d’affari con Nh+ Business Program













Continua a focalizzarsi sul segmento b2b, Nh Hotel Group, e dopo aver implementato diverse soluzioni per la clientela business, lancia adesso il nuovo Nh+ Business Program, che promette vantaggi e sconti fino al 25% sui pernottamenti in tutto il mondo, 10% nei bar e ristoranti e altri vantaggi come scontistica su parcheggio, copertura wifi premium, late check out ed early check in.

Il programma prevede quattro categorie di cliente business, e più saranno i soggiorni, maggiori saranno i vantaggi.

Si parte dalla categoria Smart, per una notte, che garantisce uno sconto dal 12% al 20% sulle tariffe flessibili e un ulteriore 5% su quelle promozionali; per arrivare alla Advance, da 10 a 24 notti, che oltre ai primi due servizi mette a disposizione anche l’early check in e il late check out. La categoria Master, invece, disponibile da 25 a 75 notti, prevede uno sconto tra il 17% e il 22% sulle tariffe flessibili, un ulteriore 5% su quelle promozionali e aggiunge ai vantaggi di cui sopra anche uno sconto del 20% sul parcheggio.

Infine, la Elite, da 75 notti in su, prevede tutti i benefit di quelli precedenti e fino al 25% di sconto sulle tariffe flessibili, l’ulteriore 5% su quelle promozionali e anche l’utilizzo gratuito del wifi premium e uno sconto sui servizi della lavanderia, dal lunedì al giovedì.

Per usufruire del programma bisogna registrarsi gratuitamente online con le proprie credenziali nell’area dedicata del sito del gruppo e definire quanti notti si vogliono prenotare nell’arco di un anno. Una volta indicato il numero, l’accesso a una delle quattro categorie corrispondenti sarà automatico.

«Nh+ Business Program rientra nel più ampio processo di potenziamento messo in atto dalla compagnia a partire dall’inizio di quest’anno per il segmento b2b – ha commentato Ambra Lee Agnoletti, director of business development Nh Hotel Group Italia – Con uno scenario così dinamico e in costante evoluzione, realtà come la nostra sono chiamate a fornire soluzioni sempre più smart e veloci che siano sempre all’altezza della clientela business. Oggi con questo nuovo programma puntiamo a fidelizzare ancor di più le aziende già nostre affezionate e ad ampliare il nostro network offrendo una serie di vantaggi e servizi esclusivi e su misura».

Tra le strutture prenotabili, Nh Collection Palazzo Cinquecento, il 5 stelle che sorge al centro della città di Roma; Nh Collection Milano Porta Nuova, 4 stelle ubicato nel cuore del capoluogo lombardo, ma anche tanti altri hotel nel mondo firmati Nh Hotel Group noti per i servizi premium come Nh Collection Valencia Colón, in Spagna.