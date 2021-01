Nh Hotel lancia Fastpass, il servizio per personalizzare il soggiorno













Nh Hotel Group presenta Fastpass, la combinazione di tre servizi in uno che permette agli ospiti di customizzare il proprio soggiorno con un semplice click. Disponibile gratuitamente, Fastpass è accessibile tramite l’app Nn Hotel Group e mette a disposizione, contemporaneamente, il servizio check in online, choose you room e check out online per gestire autonomamente, contactless e in modo pratico l’esperienza in hotel.

Una volta scaricata gratuitamente l’app Nh Hotel Group, è possibile – 48 ore prima del soggiorno in hotel e fino alle ore 12.00 del giorno di arrivo – procedere con il check in online. Grazie a Fastpass, gli ospiti possono effettuare la registrazione tramite un link ricevuto via mail e una volta giunti in hotel, passare dal Priority Desk, ove disponibile, per ritirare la chiave della camera scelta.

Nel processo di check in online è possibile anche scegliere un secondo servizio, choose your room, mediante il quale si possono visionare tutte le camere disponibili e scegliere quella che meglio si adatta alle proprie esigenze: dalla Duomo Suite con vista panoramica sulla Madonnina di Milano presso il 5 stelle Nh Collection Milano President, alle camere con vista sul Vittoriano dell’Nh Collection Roma Fori Imperiali, fino a quelle con più rapido accesso al rooftop panoramico dell’Nn Firenze.

A fine soggiorno, Fastpass mette a disposizione anche un terzo servizio, il check out online: dalle 18 del giorno precedente alla partenza, l’ospite ha infatti l’opportunità di programmare l’orario del check out, verificare i servizi extra addebitati e confermare il pagamento. In questo modo, potrà lasciare comodamente l’hotel senza passare dalla reception.

Fastpass è a tutti gli effetti una delle misure ulteriormente implementate per ridurre al minimo l’interazione e il contatto diretto tra ospiti e personale all’interno degli hotel della compagnia. Tra le altre innovazioni di Feel Safe At Nh rientrano anche la massimizzazione dei processi di pulizia e di igienizzazione di ogni spazio alberghiero, nuovi processi e protocolli per i servizi F&B, controlli ancor più mirati della depurazione di aria e acqua, oltre che un’altra serie di servizi digitali come Mobile Guest Service e la digitalizzazione di tutte le informazioni riguardanti l’hotel e i suoi servizi in modo da effettuare ordini quali il servizio in camera o minibar tramite dispositivo mobile.