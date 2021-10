Nh Hotel, il brand Collection debutta a Copenaghen













Nh Collection debutta a Copenaghen. Il primo hotel cinque stelle di Nh Hotel Group in Danimarca sorgerà in un edificio storico, nel cuore del quartiere di Christianshavn.

A disposizione degli ospiti, un totale di 394 tra camere e suite, due ristoranti, un bar, un’area lounge e sette sale. E ancora un’area fitness e una sala relax, con accesso diretto al lungomare in una location con vista sul porto. L’offerta dell’hotel include anche il ristorante Tablafina, che unisce la creatività delle tipiche tapas spagnole a ingredienti locali di stagione.

Gli interni prendono ispirazione dall’atmosfera industriale e cosmopolita della città e dal vicino porto, con materiali di alta qualità e artigianato scandinavo, e dettagli in legno e ottone per gli arredi interni. Lo stile si basa su tonalità calde con accenti nordici, abbinati a dettagli come le piastrelle a spina di pesce e mobili appositamente disegnati per tutto l’hotel. Le camere sono decorate con grandi finestre per offrire tanta luce naturale.

Gli interni sono stati progettati dallo studio di design svedese Krook & Tjader e le rifiniture sono firmate dallo studio di architettura e interni spagnolo Tbc, che ha progettato gli interni per molti altri hotel Nh Collection, come München Bavaria e Amsterdam Flower Market.

L’hotel punta moltissimo sul concetto di sostenibilità, come si nota – ad esempio – dal tetto verde in sedum, dall’impiego dell’acqua di mare per raffreddare l’edificio, dal controllo intelligente della luce e dalla climatizzazione interna e i materiali sostenibili.