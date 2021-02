Nh Hotel Group sul podio mondiale delle aziende sostenibili













Nh Hotel Group è stata riconosciuta come la terza azienda più sostenibile al mondo nel settore alberghiero nel Sustainability Yearbook 2021 pubblicato da S&P Global. La Compagnia è Bronze Class per la sua eccellente performance nell’impegno alla sostenibilità. Inoltre, è stata anche premiata come Industry Mover 2021 per aver registrato nel settore alberghiero il margine di miglioramento più significativo nella sua valutazione Esg rispetto all’anno precedente.

S&P Global ha valutato più di 7mila aziende in 61 settori in tutto il mondo in materia economica, ambientale e sociale, e ha inserito 24 aziende spagnole. Nel settore hospitality, sono state valutate 46 aziende di cui solo 6 sono state incluse, tra cui Nh Hotel Group che è stata riconosciuta come la terza catena alberghiera più sostenibile.

Il rapporto sottolinea che, in futuro, la sostenibilità sarà sempre più cruciale per attrarre clienti, migliorare l’offerta di prodotti e interagire più attivamente con gli stakeholder. Si sottolinea anche che la tutela dell’ambiente, l’aumento dell’interesse per l’ecoturismo e il turismo di volontariato hanno creato nuove opportunità di business.

«Questo riconoscimento rafforza il nostro impegno nel considerare la sostenibilità un valore sempre più strategico e di crescita per l’azienda. In Nh Hotel Group abbiamo una vision a 360 gradi che permette di prenderci cura non solo dei nostri ospiti, ma anche delle destinazioni in cui si trovano i nostri hotel e del mondo in cui viviamo. Continueremo a lavorare per adempiere al nostro impegno di integrare la gestione responsabile del business nella sfera economica, sociale e ambientale, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nella sostenibilità all’interno del settore», ha commentato Ramón Aragonés, ceo Nh Hotel Group.