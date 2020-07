Nh Hotel Group spinge sull’Italia con la promo On the Road

Si chiama On the Road ed è la promo speciale lanciata da Nh Hotel Group, attiva fino al 30 settembre 2020 per soggiorni fino al 31 dicembre prossimo, e che dà la possibilità di progettarsi un tour alla riscoperta dell’Italia prenotando e combinando due o tre strutture dei brand Nh Collection, Nh Hotels e nhow.

La promozione permette, infatti, di prenotare un soggiorno in un massimo di tre strutture del Gruppo, anche di categoria diversa, includendo gratuitamente la colazione, sia in camera sia presso l’aerea Food&Beverage dell’hotel, e il parcheggio in hotel (soggetto a disponibilità e solo negli hotel con parcheggio privato). Inoltre, consente di noleggiare l’auto con Avis con uno sconto del 20% e i bambini fino a 11 anni soggiornano gratis condividendo la camera con i propri genitori.

Tra le strutture che aderiscono alla promo, Nh Napoli Panorama, con la sua vista sul Vesuvio e a pochi passi dal centro storico della città. L’hotel con le sue 230 stanze è l’ideale per godersi un soggiorno con tutti i comfort e per vivere al massimo sia Napoli che la costiera sorrentina.

Per gli amanti delle isole e della Sicilia non possono mancare delle soste in alcune delle sue località più tradizionali. A pochi passi dal Golfo di Palermo e dai collegamenti per raggiungere le Isole Eolie e le Egadi, Nh Palermo è perfetto per programmare un viaggio on the road.

Recentemente ristrutturato, l’hotel accoglie gli ospiti in ambienti moderni e dal design minimal e offre tanto relax grazie alla magnifica terrazza con piscina. Un’oasi di pace totale grazie al nuovo concept food & drink Aqua firmato Nh Hotel Group.

Rimanendo in Sicilia, non può mancare una sosta a Taormina, con le sue spiagge bianche e le strette vie barocche. Proprio qui sorge Nh Collection Taormina, 5 stelle che si caratterizza per l’offerta esclusiva e la location impareggiabile.

Risalendo su per lo stivale, Nh La Spezia è un altro hotel perfetto in cui approfittare dei vantaggi della promozione On the Road. Coccolati da un servizio impeccabile, gli ospiti possono raggiungere comodamente le Cinque Terre grazie ai numerosi collegamenti via mare proprio di fronte l’hotel e concludere l’esperienza di soggiorno degustando in hotel molte delle specialità regionali.

Per gli amanti della montagna, nei pressi del Lago di Como sorge Nh Lecco Pontevecchio, una location consigliatissima per chi desidera trascorrere una vacanza nella natura incontaminata e silenziosa. Con le sue 111 camere, la struttura accoglie gli ospiti in ambienti raffinati e recentemente ristrutturati che si distinguono per il comfort e per i servizi tipici del brand.