Nh Hotel Group ridisegna l’intera experience Mice

Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei suoi ospiti e collaboratori, Nh Hotel Group ha ridisegnato l’intera experience meeting & eventi all’interno dei suoi hotel.

Nell’ambito del programma d’azione Feel Safe at Nh, sono quasi 700 gli standard rivisti dal Gruppo, con un forte lavoro sull’implementazione dei servizi digitali per garantire il distanziamento sociale e la massima igiene e sicurezza negli spazi destinati al segmento Mice. Un piano strutturato su un’indagine avviata, negli ultimi mesi, tra le aziende clienti per sondare più da vicino le esigenze del comparto e integrarle all’interno del processo di riattivazione dell’attività.

Nel dettaglio, Nh Hotel Group ha messo a punto diverse iniziative di hybrid hospitality, che combinano incontri face-to-face e online e che garantiscono che eventi, meeting o prenotazioni di gruppo siano conformi alle nuove norme di distanziamento sociale, salute e sicurezza.

La compagnia ha, inoltre, apportato diverse innovazioni tecnologiche per la pianificazione degli eventi, come la possibilità di visionare virtualmente gli spazi e di progettare in anticipo gli allestimenti dei meeting.

Per quanto riguarda l’area food & beverage assumono particolare rilevanza la nuova disposizione degli arredi nelle sale e la presentazione dell’offerta nel pieno rispetto del distanziamento sociale e dei nuovi protocolli legati alla manipolazione degli alimenti.