Nh Hotel Group, più ricavi nel primo trimestre 2022













Nh Hotel Group ha registrato ricavi per 233,7 milioni di euro nei primi tre mesi dell’anno – quasi quattro volte superiore rispetto al primo trimestre del 2021: 62,3 milioni di euro – ma comunque inferiore del 33,7% ai livelli pre Covid.

Il Gruppo prevede di colmare tale divario nei prossimi mesi, visto che le restrizioni causate dalla variante Omicron hanno avuto durata breve e gli indicatori chiave di business – occupazione e tariffe giornaliere medie delle camere – si stanno riprendendo mese dopo mese da metà febbraio. L’occupazione ha raggiunto il 40% nel primo trimestre, passando dal 53% di marzo al 63% di aprile. La tariffa media giornaliera è stata di 90 euro, con un rilevante incremento da 97 euro a marzo a 116 euro ad aprile, lo stesso livello del 2019.

La rapida ripresa del turismo leisure da metà febbraio, unita alla riattivazione del segmento business travel, ha permesso di superare i ricavi mensili di 100 milioni di euro a marzo. Ad aprile i ricavi hanno raggiunto i 140 milioni di euro.

Secondo Ramón Aragonés, ceo di Nh, «la crescita dei volumi d’affari è ripartita nel secondo semestre dello scorso anno ed è ripresa in modo intenso da metà febbraio. Pasqua e l’ottimo andamento delle prenotazioni inducono a credere che il 2022 segnerà una piena ripresa».

In Spagna, l’occupazione nel primo trimestre è stata in media del 55%, balzata al 70% a marzo. La tariffa media giornaliera, nel frattempo, ha registrato una media di 93 euro nel primo trimestre, cifra superiore al pre Covid per la maggior parte delle città. Ad aprile, il Paese nel suo insieme ha superato i livelli 2019 del ricavo medio per camera disponibile (RevPar). In Italia, l’occupazione nel primo trimestre 2022 è stata in media del 41%, salendo al 54% a marzo, mentre la tariffa media è stata di 105 euro per camera, leggermente inferiore ai livelli del 2019. In Europa centrale, l’occupazione è stata in media del 31% per il trimestre con un 41% a marzo e la tariffa media giornaliera si è attestata a 79 euro, in aumento

nell’ultimo mese.

Nn è stata costretta a chiudere il 15% delle sue strutture a gennaio per via della variante Omicron, ma il suo intero portfolio di hotel è stato riaperto da marzo.