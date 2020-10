Nh Hotel Group lancia la promo fino all’estate 2021

Nh Hotel Group lancia una nuova promozione autunnale che offre grandi sconti per i viaggi fino all’estate 2021. Gli ospiti possono soggiornare in uno dei suoi oltre 350 hotel firmati Nh Hotels, Nh Collection, nhow, Tivoli e Avani nelle migliori destinazioni in Europa e America Latina.

La promozione prevede uno sconto fino al 30% nei weekend, compresi i giorni festivi e i ponti, e uno sconto del 10% per i viaggi nei giorni feriali, dal lunedì al giovedì. Inoltre, i titolari Nh Rewards possono beneficiare di un ulteriore 5%. L’offerta è valida per prenotazioni effettuate fino al 22 novembre 2020, per soggiorni fino al 31 agosto 2021.

In questo modo, Nh Hotel Group offre ai viaggiatori un’ampia scelta di hotel in cui soggiornare in totale sicurezza, in qualsiasi angolo d’Europa o America, e che possono essere prenotati in qualsiasi momento, sia nei giorni feriali che nei fine settimana o ponti, compresi Natale, Pasqua o l’estate del 2021.

Tra le strutture più suggestive da scoprire in Italia ci sono alcuni degli hotel che sorgono nelle città italiane più amate, come il 5 stelle Nh Collection Milano President che ospita una suite esclusiva con vista sulla Madonnina o Nh Collection Firenze Porta Rossa, l’hotel più antico d’Italia.

O ancora, città come Venezia e Roma dove sorgono i 4 stelle Nh Collection Venezia Palazzo Barocci o Nh Collection Roma Centro che accolgono gli ospiti con i comfort e i servizi tipici del brand upper upscale Nh Collection. Queste ultime due strutture, secondo i lettori della prestigiosa rivista americana Condé Nast Traveler, sono state recentemente classificate tra i migliori hotel del mondo, così come, tra gli altri, gli straordinari hotel 5 stelle Nh Collection Madrid Palacio de Tepa e Nh Collection Amsterdam Gran Hotel Krasnapolsky.

Dato lo scenario attuale che porta a prenotazioni last minute nella pianificazione del proprio viaggio, Nh Hotel Group offre anche maggiori agevolazioni che rendono possibile la prenotazione di un soggiorno con la garanzia di poterlo cancellare gratuitamente fino a 48 ore prima dell’arrivo. Anche nel caso di viaggi nel fine settimana è possibile usufruire di servizi aggiuntivi come il late check out fino alle 14, la colazione o il soggiorno gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Inoltre, dalla riapertura delle strutture a seguito della pandemia, Nh Hotel Group ha implementato il concetto Feel Safe at Nh, ha cioè rivisto tutte le sue procedure e apportato quasi 700 modifiche agli standard operativi implementati nei suoi hotel per preservare la salute e la sicurezza dei viaggiatori e dei suoi collaboratori in tutto il mondo.

Questo piano di misure è in vigore da diversi mesi e comprende, tra gli altri, la massimizzazione dei processi di pulizia e di igienizzazione di ogni spazio alberghiero, l’adozione di nuove soluzioni digitali per ridurre i contatti e mantenere la distanza sociale, nuovi processi e protocolli per i servizi F&B, controlli ancor più mirati della depurazione di aria e acqua. Tutto questo per garantire che chiunque si trovi nelle strutture Nh Hotel Group, sia un ospite o un collaboratore, possa sentirsi sempre al sicuro