Nh Hotel Group lancia il sito NhPro per il turismo d’affari













Un sito orientato al business travel: è NhPro, la nuova piattaforma online ideata da Nh Hotel Group che permette di centralizzare e gestire in un unico sito web tutte le operatività di agenzie, aziende e organizzatori di eventi.

Uno spazio digitale che potrà fornire soluzioni personalizzate con l’obiettivo di semplificare e facilitare il lavoro dei professionisti, con nuove funzionalità per sviluppare il business che il Gruppo intende favorire anche sulla scorta di una sua pluriennale esperienza nell’organizzazione di viaggi d’affari e nel Mice.

Nello specifico, NhPro.com si rivolge a tre target principali: organizzatori di eventi o professionisti che hanno bisogno di location per organizzare meeting ed eventi e camere per far soggiornare i gruppi; aziende che cercano tariffe competitive e vantaggi per i loro viaggi business; agenzie di viaggi che necessitano di un unico spazio web a cui poter accedere per avere le migliori tariffe disponibili.

Inoltre, da qui è possibile accedere a Nh+ Business Program, il nuovissimo programma appena lanciato per sostenere il business travel attraverso vantaggi che aumentano con il crescere del numero di notti in hotel usufruite e prenotate attraverso la piattaforma.

NnPro.com consente anche alle agenzie di gestire al meglio le prenotazioni: gli adv possono infatti accedere da un unico spazio per visualizzare tutte le strutture del Gruppo, confrontare le tariffe pubbliche e usufruire di una tariffa speciale con un risparmio fino al 22% sui viaggi personali.

Infine, per chi organizza meeting, grandi eventi aziendali, privati o matrimoni, la nuova piattaforma digitale mette a disposizione più di 2.900 location in Europa e nell’America Latina consentendo di personalizzare qualsiasi tipo di evento – in presenza o ibrido – attraverso soluzioni tecnologiche intelligenti e strumenti digitali innovativi, offrendo la possibilità di collaborare con chef di fama internazionale o di utilizzare soluzioni ecosostenibili.