Nh Hotel Group debutta in Australia nel 2023













Nh Hotels – l’urban brand di Nh Hotel Group – arriva sul mercato australiano. Il primo hotel della compagnia in Oceania aprirà nel 2023, nella città di Wollongong, a sud di Sydney, in un edificio di nuova costruzione.

La struttura avrà 240 camere tutte dotate delle ultime tecnologie e comfort pensati per chi viaggia per piacere e per business.

L’edificio, a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e da centri sportivi e di divertimento, sarà caratterizzato anche da aree comuni, spazi per meeting ed eventi oltre a un’offerta ristorativa completa. Inoltre, grazie alla vicinanza strategica alla spiaggia offrirà una vista privilegiata sull’Oceano Pacifico.

L’hotel sarà situato all’interno del Cbd (Central Business District) di Wollongong, area attualmente in fase di sviluppo dove si prevede che lo spazio per uffici commerciali aumenterà di 120.000 metri quadrati entro il 2036.

Sarà su Burelli Street, una delle arterie principali della città che sarà trasformata in area commerciale di alto profilo che darà vita a più di 10.000 posti di lavoro.

«L’arrivo del brand Nh Hotels in Australia rafforza la strategia di Nh Hotel Group nell’espansione al di fuori dei mercati tradizionali in cui già opera, come l’Europa e l’America – dice Ramón Aragonés, ceo di Nh Hotel Group – Minor opera già strutture in questo mercato con i brand Oaks e Avani e siamo orgogliosi di continuare a crescere in nuove destinazioni come l’Australia».

Craig Hooley, coo di Minor Hotels Australia e Nuova Zelanda aggiunge: «Siamo felici di poter lanciare il brand Nh Hotels in un nuovo mercato come l’Australia, dove crediamo che avrà molto successo grazie alla qualità dei servizi e delle strutture. Siamo sicuri che l’offerta di Nh Hotels sarà ben accolta nel nostro mercato».