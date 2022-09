Nh Collection CityLife, apre a Milano la “casa” del bleisure

Per raggiungere la hall si varca la soglia di una ex chiesa, la cui navata a tutta altezza ora ospita la reception, e sul rooftop di una torre cocktail bar e piscina permettono agli ospiti di godere la vista su Milano dal tredicesimo piano. È entrata nel vivo l’operatività del nuovo Nh Collection CityLife meneghino, new entry per il brand del gruppo a due passi dall’area fieristica e congressuale della città.

Costruito partendo dalla struttura di una chiesa risalente al 1934, in via Colleoni, l’edificio rappresenta un’opera di riqualificazione e rilancio. Lo scenografico hotel 4 stelle conta su 185 camere, 175 delle quali situate nella torre, il blocco principale, cui si aggiungono le dieci suite duplex sopra le navate della chiesa.

«Il fil rouge è il Made in Italy – racconta il general manager Riccardo Bombaci nel corso dell’opening ufficiale -, dagli arredi all’illuminazione alle foto delle modelle anni Sessanta e Settanta che campeggiano sulle pareti delle parti comuni. Abbiamo voluto sviluppare tre elementi – prosegue il general manager -, la sartorialità, nella fusione tra vecchio e nuovo, il saper fare italiano, da artisti dell’ospitalità, e poi ovviamente la qualità rappresentata dal brand Nh Collection. Una parte importante la gioca la ristorazione, con lo chef Gabriele Grisolia, il ristorante Tailors di cucina italiana a piano terra e il bar del rooftop al tredicesimo piano con piscina e vista sullo skyline milanese».

Aperto il 4 giugno, l’hotel ha visto una stagione estiva positiva, con una preponderanza, circa il 70 per cento, di clientela estera, soprattutto leisure da Europa centrale e del nord, Scandinavia, Belgio, Olanda.

Risultati in linea con quelli comunicati dalla città di Milano che, come spiega Martiva Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, ha visto a luglio e agosto incrementi rispettivamente del 7 e dell’11 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, «e questo nonostante l’assenza di due mercati caposaldo per la città, asiatici e russi – spiega l’assessore -. Noi intanto proseguiamo con gli obiettivi fissati negli ultimi dodici mesi, spingere il Mice – anche grazie al servizio blocco camere per agevolare gli organizzatori di grandi eventi – e rilanciare la città staccandola dal puro turismo business, proseguendo con l’iniziativa Fly to Milano lanciata a febbraio, che prevede la terza notte in regalo a chi ne prenota due e arriva negli aeroporti milanesi».

Si tratta della dodicesima struttura del gruppo a Milano, cui a inizio dicembre si aggiungerà l’Nh di corso Buenos Aires. Il gruppo conferma l’importanza strategica della città, e dell’Italia, dove continuerà a crescere tendendo bene in mente i trend che sempre più si sono fatti spazio nell’hôtellerie. «Gli alberghi non sono più solo camere come accadeva in passato – afferma Hugo Rovira, managing director Southern Europe & Usa – ormai sono esperienze, devono avere i servizi ed essere pensati per una clientela variegata, per il bleisure. Anche NH Collection CityLife è stato concepito così, per soddisfare al meglio la clientela business e Mice (sono sei le sale meeting), data la posizione strategica vicino al centro congressi Mico, ma anche quella leisure, grazie per esempio a plus come la piscina e il giardino. E fondamentale continua ad essere per noi anche l’offerta gastronomica, così come il servizio di guest experience manager».

Il brand upper up scale Nh Collection continuerà ad espandersi in Italia, assicura il manager, ma non sarà il solo. «Porteremo diversi hotel Nh a diventare Nh Collection, come il Touring ancora a Milano. E puntiamo a portare e far crescere in Italia anche i brand del lusso, Anantara – le cui insegne arriveranno sull’ex Boscolo Hotel Exedra a Roma, il nuovo Palazzo Naiadi il ci restyling terminerà entro la prima parte del prossimo anno – e Tivoli. Guardiamo con interesse anche ai leisure resort con destinazioni come Cortina, Portofino, Forte dei Marmi, Costa Smeralda, Puglia e Sicilia».