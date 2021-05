Nh apre sei nuovi hotel a Venezia, Milano e Firenze













Sei nuove strutture italiane nel portfolio di Nh Hotel Group. Entro il 2021, la catena alberghiera amplierà la sua offerta per regalare agli ospiti la possibilità di soggiornare in location suggestive in alcune delle città più affascinanti d’Italia.

I new opening sono previsti a Venezia, Milano e Firenze. Si tratta dell’Nh Collection Firenze Palazzo Gaddi, dell’Nh Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi; dell’Nh Collection Murano Villa; dell’Nh Collection Milano CityLife; dell’Nh Venezia Santa Lucia e dell’Nh a Milano in Corso Buenos Aires.

Marco Gilardi, operations director Nh Hotel Group Italia & New York, ha commentato: «Siamo molto orgogliosi e soddisfatti di poter annunciare queste importanti aperture quest’anno. La compagnia continua a investire in Italia con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza del territorio, offrendo esperienze, sia leisure sia business, sempre di altissima qualità. Questi sei nuovi hotel ci permettono di consolidare la nostra presenza in tre città chiave per le strategie di Nh Hotel Group».

A seguito delle riaperture dei suoi hotel, Nh Hotel Group ha implementato il concept Feel Safe At Nh, che ha previsto l’aggiornamento e la modifica di una serie di procedure e regolamentazioni atte a garantire la sicurezza e la salute di ospiti, clienti e collaboratori.

Con Feel Safe At Nh sono state apportate circa 700 modifiche agli standard già previsti e implementati nelle diverse strutture della compagnia alberghiera. Tra queste, rientra anche l’accelerazione del processo di digitalizzazione.