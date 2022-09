Ng Travel apre a Bali il 5 stelle Kappa Senses

Kappa Senses e Clarins hanno annunciato la loro collaborazione a Ubud, a Bali, per un resort cinque stelle in piena giungla tropicale a marchio Ng Travel, a cui appartiene anche il t.o. Kappa Viaggi.

Si tratta del Kappa Senses Ubud, paradiso di 2,3 ettari che offre 76 lussuose suite e ville in stile contemporaneo con servizi all’avanguardia e antiche immagini del Ramayana in sanscrito splendidamente scolpite.

Ogni alloggio è stato progettato esteticamente per creare un legame costante tra l’esterno e l’interno, creando un senso di calma e serenità. All’interno i ristoranti della struttura sono chiamati “Nids épicuriens”, e delizieranno i palati degli ospiti con cibi deliziosi, rafforzando la filosofia di Kappa Senses Ubud di offrire un viaggio sensoriale durante tutto il soggiorno.

C’è il Kokokan, ristorante semi-gastronomico che offre una selezione dei migliori piatti indonesiani e occidentali preparati con tecniche moderne e attrezzature all’avanguardia; e ancora Kelapa, in stile zen situato accanto alla piscina principale. Offre i suoi piatti tipici durante tutto il giorno, con un tocco mediterraneo la sera. Fino al Kepuh, il ristorante centrale dell’hotel, aperto a colazione, pranzo e cena, per godere di un viaggio culinario attraverso le diverse e affascinanti cucine dell’Impero Majapahit.

La OmTara Spa by Clarins è il fiore all’occhiello del resort. Offre una varietà di attività di svago per il massimo risveglio dei sensi. Su una superficie di oltre 1.000 m², la spa comprende sette sale per trattamenti, saloni di bellezza e per capelli, piscine vitali, una palestra, un hammam, una sauna e una doccia Vichy.