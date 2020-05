Newco Alitalia, Patuanelli: «Tre miliardi di capitale»

Il capitale iniziale della nuova Alitalia non sarà inferiore «ai 3 miliardi di euro». Parola del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, che durante il question time alla Camera dei deputati ha anche assicurato che i livelli occupazionali saranno «tutelati al massimo, pur valutando la situazione di difficoltà attuale».

Per quanto riguarda la strategia di business che seguirà il vettore, una volta costituito (la data, come si è detto nei giorni scorsi, rimane quella dei primi di giugno), Patuanelli ha parzialmente smentito le indiscrezioni che volevano la Nuova Alitalia come una compagnia orientata principalmente ai trasporti regionali. «Il lungo raggio è uno dei segmenti su dove investire, come pure il potenziamento del cargo», ha infatti annunciato il ministro.

Intanto, nelle scorso ore è stato siglato nelle scorse ore l’accordo per la cigs di piloti e assistenti di volo. La firma, come sottolinea una nota dell’Anpac, riguarda “tutto il personale navigante di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner per il periodo 24 marzo-31 ottobre 2020”.