Newco Alitalia entro l’estate:

“Focus su medio e lungo raggio”

Nonostante l’ennesimo rinvio, questa volta sembra mancare davvero poco per la “nuova” Alitalia, che avrebbe dovuto completare l’iter portato avanti dal commissario Giuseppe Leogrande lo scorso 1° giugno. A essere decisive, invece, saranno le prossime due settimane, che vedranno appunto nascere la newco pubblica con piani di sviluppo alternativi e un nuovo management: per la guida ci sarebbe in pole position il direttore commerciale della compagnia, Fabio Lazzerini.

Sono giorni importanti, quindi, dove però non mancano di certo anche le polemiche, come quelle legate alle dichiarazioni di Michael O’Leary, ceo di Ryanair, che ha rivolto una dura accusa nei confronti dell’ex vettore di bandiera italiano, che tra l’altro punta dritto al servizio di medio e lungo raggio.

In un’intervista a La Repubblica, il numero uno della low cost irlandese ha accusato il governo Conte di voler salvare la compagnia tramite il decreto Rilancio, «con norme da Corea del Nord», e ha minacciato il ricorso alla Commissione Ue per gli aiuti di Stato, parlando di «norme comuniste».

Parole che hanno trovato una pronta risposta della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che all’Ansa ha detto che quelle su Alitalia «sono regole giuste per proteggere i lavoratori e per competere», chiedendo rispetto per la scelta del governo che soprattutto nei confronti dei lavoratori vuole che siano garantite pari condizioni.

La ministra, si legge sul quotidiano nazionale, ha confermato che la procedura in corso, stimata in 40-50 giorni, avverrà secondo le previsioni di legge, e che l’avvio della fase di costituzione della newco è appunto imminente. «Terremo il più possibile unita l’azienda, con una dotazione di oltre 100 aerei – ha aggiunto De Micheli – Il fabbisogno di risorse umane sarà molto importante, come da espressa indicazione».

Infine, uno dei temi caldi, senz’altro da risolvere, riguarda la dirigenza di vertice. Sembra tramontato il nome di Alfredo Altavilla, ex Fiat-Chrysler, mentre starebbe prendendo quota Fabio Lazzerini, affiancato da un pool di manager.