Newco Alitalia, doppio cda e accelerata sul piano industriale

Nuova sede e doppio consiglio di amministrazione in 10 giorni per la nuova Alitalia. Riparte da qui la newco Ita–Italia Trasporto Aereo, che nel primo cda del 12 novembre prevede di espletare le formalità di rito tra le quali l’insediamento ufficiale dei consiglieri, di Fabio Maria Lazzerini come amministratore delegato e di Francesco Caio nel ruolo di presidente.

Il secondo cda, convocato per il 20 novembre – secondo quanto riporta il Corriere della Sera – avrà un ruolo operativo sulla nomina dei dirigenti, ma soprattutto sul piano industriale da presentare al governo e ai sindacati. Riguardo la sede, invece, al momento sarebbero la newco ha scelto gli uffici nel quartiere dell’Eur, a Roma. Una scelta temporanea e transitoria utile fino al momento in cui la nuova Ita non sia autorizzata a traslocare direttamente nella sede di Fiumicino, dove c’è l’attuale Alitalia in amministrazione straordinaria.