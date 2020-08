Newco Alitalia, Delta torna in campo e offre le rotte Usa

Rotte per il Nord America offresi alla newco Alitalia. Sarebbe questa la contromossa di Delta Air Lines all’ipotesi ventilata nei giorni scorsi di pressioni esercitate da Lufthansa per portare la nuova aerolinea italiana nella galassia Star Alliance.

Secondo quanto riportato in queste ore dal quotidiano nazionale Il Messaggero, infatti, i vertici del vettore statunitense avrebbero dato piena disponibilità a cedere alcune rotte del centro nord America ad Alitalia in vista della stesura definitiva del piano industriale del rilancio e proprio per scongiurare un eventuale ingresso nella aggregazione concorrente all’alleanza Skyteam di cui Delta è capofila.

Delta sarebbe dunque disposta a rimuovere i vincoli che al momento precludono uno sviluppo di collegamenti long haul verso le Americhe da parte della newco italiana che entro poche settimane avvierà la fase definitiva del suo decollo operativo come preannunciato dello stesso ministro dei Trasporti, Paola De Micheli.

Ministro che ha confermato che il provvedimento per la costituzione della newco è in dirittura d’arrivo questa settimana e che una volta istituita la nuova società entro 30 giorni verrà presentato il piano industriale dettagliato alla Commissione Europea in cui ci sono anche le risposte sulle questione occupazionali, di natura finanziaria, sulla flotta e sulle rotte.