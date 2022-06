New York, il Terminal C di Delta apre all’aeroporto LaGuardia













Nuovo Terminal C di Delta Airlines all’aeroporto LaGuardia di New York, che ha comportato un investimento da 8 miliardi di dollari, a soli sei anni dall’inizio dei lavori.

L’annuncio dell’apertura è arrivato dal governatore Kathy Hochul, dall’executive director dell’Autorità Portuale di New York e New Jersey Rick Cotton e dall’amministratore delegato di Delta Air Lines Ed Bastian.

Questo traguardo arriva pochi mesi dopo l’annuncio a gennaio del governatore del completamento del nuovo Terminal B.

«La trasformazione dell’aeroporto LaGuardia in una destinazione di livello mondiale, riconosciuta a livello internazionale per la sua bellezza, è parte integrante della nostra audace visione verso una nuova era di New York – ha dichiarato il governatore Hochul – L’apertura del Terminal C di Delta, del valore di 4 miliardi di dollari, contribuirà a fornire ai passeggeri un’esperienza all’avanguardia, facilitando i collegamenti e creando ricordi indelebili».

Con i suoi oltre 120.000 metri quadrati, il modernissimo Terminal C sarà più grande dell’85% rispetto ai due terminal che sostituisce, consolidando l’accesso a 37 gate attraverso un’unica sala arrivi e partenze. In tutto il terminal, le imponenti finestre a tutta altezza garantiscono un’illuminazione naturale durante il giorno. Il Terminal C è stato progettato per garantire un’efficienza e una velocità ottimali, consentendo ai viaggiatori di spostarsi da e verso i gate in modo rapido e intuitivo, utilizzando le ultime tecnologie, come la consegna dei bagagli hands-free e le funzionalità di screening dell’Id digitale.

La sala partenze è dotata di 36 desk check in a servizio completo, 49 chioschi self service e 16 desk per la consegna dei bagagli. L’area di sicurezza, più ampia e consolidata, sarà dotata di 11 corsie di controllo con spazio per altre cinque in futuro, con tecnologia all’avanguardia per accelerare i controlli e dare la priorità alla sicurezza dei passeggeri.

Ed Bastian, ceo di Delta, ha commentato: «Questo giorno, con l’apertura di questo nuovo straordinario terminal, segna un nuovo inizio per i clienti e i dipendenti Delta del nostro hub di LaGuardia. È passato più di un decennio da quando Delta si è impegnata a crescere con successo a New York, e non abbiamo mai smesso di impegnarci per diventare la compagnia aerea numero 1 di New York. È grazie ai 10.000 dipendenti di Delta basati a New York che siamo stati in grado di investire quasi 7 miliardi di dollari negli aeroporti di New York dal 2010, di offrire i prodotti e le esperienze che i nostri clienti newyorkesi meritano e di diventare parte del tessuto della comunità di New York che significa così tanto per molti di noi».