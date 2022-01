New York dà il via alla prima Nyc Hotel Week













Al via la prima Nyc Hotel Week, che prevede – dal 4 gennaio al 13 febbraio – sconti del 22% sulla tariffa base delle camere standard in oltre 110 hotel di New York in tutti i cinque distretti.

È un’iniziativa di Nyc & Company – ente ufficiale di promozione, destination marketing, convention and visitors bureau per i cinque distretti di New York City – in collaborazione con Preferred Payment Partner Mastercard. Tra le strutture aderenti, The Beekman Hotel, Lotte New York Palace,The Pierre New York, The Langham, New York, Fifth Avenue, Opera House Hotel, Hilton Garden Inn New York/Staten Island, The Rockaway Hotel e The William Vale.

«Per dare il benvenuto al nuovo anno, rimaniamo fedeli al nostro impegno di supportare l’industria dell’ospitalità in città che ha mostrato tutta la sua resilienza in questi tempi senza precedenti – ha dichiarato Fred Dixon, president & ceo di Nyc & Company – La Nyc Hotel Week supporta con orgoglio gli hotel dei cinque distretti e incoraggia i turisti e i newyorkesi a godere in modo sicuro di alcune delle strutture ricettive più eleganti della città in un periodo caratterizzato da meno folla e più opportunità».

La Nyc Hotel Week dà anche il via alle offerte dalla Nyc Winter Outing, l’annuale programma di sconti in tutta la città per celebrare l’industria del turismo e dell’ospitalità con la Nyc Restaurant Week, la Nyc Broadway Week e la Nyc Must-See Week. L’appuntamento ritorna per il terzo anno dal 18 gennaio al 13 febbraio, proponendo offerte nei cinque distretti per cene, spettacoli a Broadway, attrazioni, musei e arti performative, insieme – per la prima volta quest’anno –alla Nyc Hotel Week. Le prenotazioni per gli altri tre programmi saranno disponibili a partire dall’11 gennaio e i possessori di carta Mastercard possono usufruire di un accesso anticipato dal 6 al 9 gennaio.

Il programma Key to Nyc richiede di presentare prova di aver completato il ciclo vaccinale per i clienti e lo staff di spazi al chiuso come ristoranti, palestre, luoghi per spettacoli di intrattenimento e alcuni spazi congressuali, così come la prova di avvenuta vaccinazione con una dose per i bambini dai 5 agli 11 anni a partire da dicembre 2021. I clienti possono visitare il sito web di ogni locale per maggiori informazioni sui protocolli di sicurezza.