New York, completato il Terminal B dell’aeroporto LaGuardia













Completati i lavori del nuovo Terminal B di New York LaGuardia. Sono ora aperti anche gli ultimi due gate del terminal. Inoltre, è operativa la sezione finale di una nuova via di rullaggio per aeromobili.

Il progetto – del valore di 5,1 miliardi di dollari – è stato avviato nel 2016 e i primi gate del nuovo terminal sono stati aperti nel 2020. La maggior parte della struttura è stata aperta da gennaio, al termine della costruzione è terminata. Adesso sono aperti anche i due varchi finali del terminal da 35 gate. LaGuardia Gateway Partners è sviluppatore e gestore.

«È il completamento di un viaggio straordinario, culminato in una struttura pluripremiata al Terminal B, e non potremmo essere più orgogliosi», ha affermato Kevin O’Toole, presidente degli aeroporti di New York e del New Jersey.

Il terminal B è occupato da American Airlines e JetBlue. Il nuovo spazio è il compimento della prima metà di una revisione complessiva da 9,2 miliardi di dollari che coinvolge tutto lo scalo di LaGuardia.

La parte più grande del nuovo Terminal C, occupata da Delta che è anche finanziatore del progetto, è stata aperta all’inizio di giugno: hall degli arrivi e delle partenze, nove gate e una selezione di ristoranti e negozi. I restanti 21 gate dovrebbero essere completati entro la fine del 2024.