New York City, campagna globale in partnership con Air Italy

NYC & Company, ente del turismo di New York City, annuncia il lancio in Italia della campagna globale Famous Original New York City, accompagnata dalla tagline “Welcomes You Always”, e a supporto dei viaggi durante i mesi invernali di bassa stagione.

Per il secondo anno consecutivo, partner ufficiale dell’operazione è la compagna aerea Air Italy, che propone voli di andata e ritorno per l’aeroporto di Jfk da Milano, Roma e Napoli.

La campagna prevede una significativa presenza outdoor con 480 affissioni nelle stazioni della metropolitana di Milano, Roma e Napoli e 1.140 nelle pensiline degli autobus delle tre città più Mestre e Bologna dal 25 dicembre al 21 gennaio 2020.

La campagna sarà, inoltre, lanciata attraverso i canali marketing trade e consumer del vettore ex Meridiana, che comprendono landing page dedicate da cui accedere alle offerte per NYC della compagnia aerea, direct mailing e newsletter, social post sui canali Facebook e Instagram, spot radio, digital banner sul sito airitaly.com, banner sulle carte d’imbarco elettroniche e presenza sulla rivista di bordo Atmosphere.

«Siamo entusiasti di portare nelle principali città italiane la nostra campagna Famous Original New York City. Grazie alle straordinarie tariffe di Air Italy i viaggiatori avranno un ulteriore motivo per visitare NYC questo inverno», ha affermato Fred Dixon, presidente e ceo di NYC & Company.

«Per il secondo anno consecutivo, sono lieto di collaborare con NYC & Company – ha dichiarato Rossen Dimitrov, chief operations officer di Air Italy – Mentre inauguriamo la seconda stagione di partnership tra le nostre due aziende, puntiamo al segmento dei viaggi d’affari per New York City, offrendo ottime connessioni via Malpensa, tramite la nostra rete nazionale di voli dal centro e sud Italia, tra cui Roma, Napoli, Lamezia Terme, Cagliari, Palermo e Catania».

Secondo le stime New York City batterà un nuovo record nel 2019 con 66.9 milioni di visitatori globali, tra cui 13.9 milioni provenienti da mercati internazionali. In questo contesto, l’Italia si riconferma come uno dei bacini consolidati più importanti per la città. I visitatori italiani continuano a crescere di anno in anno e si prevede di raggiungere i 600mila arrivi annuali (+1,5% rispetto al 2018) entro la fine del 2019.