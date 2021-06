New entry per Nicolaus: è il 5 stelle Aldiana Club Calabria













Nuova struttura per Nicolaus, che dopo aver siglato un accordo di esclusiva per l’Italia con TD Exclusive presenta al mercato il 5 stelle Aldiana Club Calabria, affacciato sul tratto di costa dell’area di Sibari, in una posizione strategica, che lo rende facilmente raggiungibile in auto dal Centro-Sud e in aereo dallo scalo a Lamezia Terme.

Di recentissima costruzione, il resort si caratterizza per l’eleganza contemporanea di tutte le aree, con pezzi di arredamento di design ed eleganti finiture. Quanto alla proposta sportiva, ben sette i campi da tennis, di cui cinque in terra battuta. E ancora campi da calcio e da basket, area fitness, centro wellness e palestra, fino alla postazione per il tiro con l’arco.

Nell’area pool all’aperto è presente, inoltre, una piscina riservata ai bambini che hanno a loro disposizione anche un Miniclub. Altro punto di forza la ristorazione, declinata attraverso un trattamento All Inclusive Premium.

«Un altro tassello importante per Nicolaus si inserisce nella programmazione, grazie all’accordo con un brand fortemente riconosciuto a livello internazionale. Siamo molto soddisfatti per questo importante traguardo di business poiché la qualità del prodotto è eccellente e ci permette di offrire una novità perfettamente in linea con le aspettative della clientela più esigente. L’area in cui si trova è, inoltre, strategicamente molto importante e con una struttura di questo livello andiamo a mappare incisivamente l’area del prodotto generalista di alto livello, area che affianca sinergicamente quella brandizzata, coperta da un’altra importante esclusiva quale il Valtur Calabria Otium Resort, contiguo a questa new entry», ha commentato Gaetano Stea.