Le new entry Kempinski in Tanzania: due safari lodge e un campeggio luxury













Con i suoi 22 parchi nazionali, la Tanzania è una destinazione che garantisce una vacanza tutto l’anno agli amanti della natura e dei safari. Nel famoso Northern Circuit, Kempinski Hotels ha firmato un contatto di gestione per tre proprietà di lusso: due lodge e un tended camp, aperti a partire dal 2023.

Grazie alla loro collocazione, le tre nuove proprietà di Kempinski in Tanzania saranno il luogo di partenza ideale per partire alla scoperta delle attrazioni più richieste nel Paese. Ispirato dagli elementi naturali locali e con un focus sulla sostenibilità, ogni lodge ha un proprio linguaggio architettonico e un carattere distintivo unico. Con riferimento alle chiome degli alberi dell’Africa, l’architettura è dominata da ampie tettoie ombreggianti che forniscono riparo dal sole africano; mentre grandi terrazzi e zone living all’aperto permettono all’ospite di immergersi nella natura.

19 tende con terrazza e docce esterne, due tende junior suite con piscina esterna e due tende familiari con due camere di oltre 200 metri quadri accolgono gli ospiti del Kempinski Msasa Lodge Lake Manyara. Questo lussuoso tended camp offre la possibilità di avvistare un’ampia varietà di animali.

Il Parco Nazionale del Serengeti, dichiarato Patrimonio dell’Umanità e la più nota area di conservazione della fauna selvatica, ospiterà le 75 camere del Kempinski Longosa Lodge Serengeti. Bar e lounge caratterizzati da una zona pranzo con terrazze e cucina all’aperto, completano i servizi di una struttura immersa nella natura.

La terza delle nuove proprietà Kempinski, circondata da alberi di baobab, è situata nel cuore del Parco Nazionale del Tarangire. Con 75 camere, suite e ville, l’offerta del Kempinski Kitbong Hill Tarangire è simile a quella del lodge del Serengeti, consentendo agli ospiti di soggiornare nel massimo comfort in un ambiente scenograficamente attraente e di rilassarsi nel lusso dopo una giornata nella natura selvaggia.

«Siamo lieti di estendere il nostro portafoglio internazionale in un paese così incredibile – ha dichiarato Bernold Schroeder, amministratore delegato ad interim e presidente del consiglio di amministrazione di Kempinski Hotels – In linea con la filosofia del brand, di garantire elevati standard di qualità, stiamo continuando la nostra espansione selettiva aggiungendo hotel di alta classe in tutto il mondo».

Lachezar Todorov, ceo di Helios Lodges Company, ha aggiunto: «Con Kempinski Hotels abbiamo trovato un partner altamente affidabile ed esperto, che da molti decenni offre esperienze di lusso agli ospiti di tutto il mondo. Il loro impegno e competenza nel settore alberghiero incontra la nostra visione di una partnership a lungo termine per i nostri nuovi progetti in Africa, nella speranza di diventare leader di mercato e trend setter in questo mercato in continua crescita».