New entry a Roma per Omnia Hotels con il Rose Garden Palace Roma

New entry per il Gruppo Omnia Hotels: si tratta del Rose Garden Palace Roma, uno storico boutique hotel 4 stelle al centro della Capitale, in via Boncompagni, accanto a via Veneto, con 65 camere e suite dal design raffinato, che coniuga tradizione classica e modernità, cui si aggiungono sale per riunioni ed eventi, un ristorante e un’area benessere e relax con piscina idromassaggio, palestra e trattamenti.

«Siamo molto soddisfatti di questo accordo e per l’intesa raggiunta con Alessandro Lucio Massari, ancor più in un periodo complesso e arduo come questo», ha dichiarato Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels. A cui fa eco Riccardo Lazzarini, coo del Gruppo: «È un piacere per noi lavorare con persone di questo calibro e portare le realtà romane ad affrontare nuove sfide per un continuo miglioramento e sviluppo».

«Per me è stato un vero piacere lavorare insieme ai fratelli Lazzarini per raggiungere questo accordo, che sono certo favorirà il Rose Garden Palace nella crescita ulteriore», ha concluso Alessandro Lucio Massari, presidente del cda e general manager del Rose Garden Palace.