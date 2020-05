New Alitalia, Efromovich non molla e offre 1 miliardo

“Sarebbe un grave errore trasformare Alitalia in una piccola compagnia aerea, relegandola a servizi di medio-corto raggio, al pari di un vettore regionale”. È il pensiero del miliardario sudamericano, German Efromovich, proprietario della Synergy Group, seriamente intenzionato ad entrare nel capitale della nuova Alitalia, e disposto ad investire 1 miliardo di euro a patto che venga seguito un piano di rilancio che punti soprattutto su tratte intercontinentali.

È quanto dichiarato dallo stesso Efromovich, nel corso di una videoconferenza con alcuni media internazionali e italiani, riportata dall’agenzia Agi. Il miliardario avrebbe anche detto a Il Sole 24 Ore: «Non ho problemi con le partnership. Ma se dovessi farla con il settore pubblico (sempre per la nuova Alitalia, ndr) porrei una sola condizione: zero interferenze politiche».

Il miliardario sudamericano ha sottolineato che la compagnia aerea rappresenta l’Italia, che è una delle mete turistiche più importanti del mondo e deve puntare ad esserne il vettore di riferimento attraverso una rete di rotte di lungo raggio, piuttosto che operare su tratte regionali, intraeuropee, alla stregua di una low cost.

Sarebbe, quindi, un errore strategico affidare ad Alitalia un ruolo di comprimario rispetto alle enormi potenzialità che avrebbe se puntasse a presidiare il business turistico basato su due hub strategici come Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

La strategia Efromovich prevede un rilancio di Alitalia in grande stile, con una flotta composta da un mix di aeromobili di medie dimensioni per coprire tratte europee ed aerei per le rotte intercontinentali per gestire in prima persona il flusso di passeggeri del segmento leisure dei grandi mercati delle Americhe e dell’Asia.