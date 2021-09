Network, nasce l’alleanza Frigerio Viaggi-The Travel Expert













Nuova intesa tra network di agenzie di viaggi. Si tratta di quella tra Frigerio e The Travel Expert, che hanno annunciato una partnership industriale i cui dettagli saranno presentati alla stampa di settore martedì 21 settembre a Milano, nella sede di The Travel Expert in viale Renato Serra 6.

L’annuncio della partnership arriva a seguito della comunicazione di The Travel Expert, che riunisce circa 70 consulenti di viaggio su tutto il territorio nazionale e vede alla guida Luigi Porro, circa un piano di sviluppo che prevede una crescita del 30% entro la fine dell’anno in corso, attraverso una serie di interventi che vanno a coinvolgere assetto societario, prodotto, marketing e organizzazione interna.

Il progetto, ha fatto sapere il network di Porro – Travel Expert è l’evoluzione della squadra di Personal Travel Agent fondata con Musement e oggi con Lab Travel, parte del Gruppo Gattinoni e in cui confluisce anche Euphemia, nel mercato dei consulenti turistici – dovrebbe essere completato e presentato quindi integralmente in occasione di Ttg Travel Experience a Rimini.

Alla conferenza stampa di presentazione della partnership industriale, secondo quanto comunicato dalle due aziende, interverranno Luigi Porro e Davide Volpe per The Travel Expert e Paola Frigerio e Giorgio Mariani per Frigerio Viaggi.