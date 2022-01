Network, Gattinoni porta a casa altre 165 agenzie di viaggi













Nonostante la crisi ormai biennale che ha travolto il settore della distribuzione, il Gruppo Gattinoni porta a casa buoni risultati con la crescita delle pattuglie di agenzie di viaggi all’interno dei due network di proprietà. Sono 165, infatti, le adv che hanno scelto di entrare, a vario titolo, in Gattinoni MdV o in MyNetwork nel corso del 2021.

Il numero a tre cifre – che cresce rispetto alle 100 new entry del 2020 – è distribuito così: 111 agenzie entrano in Gattinoni Mondo di Vacanze (14 di queste hanno scelto l’affiliazione Point che offre soluzioni per l’ottimizzazione del tempo e dei costi) e 54 punti vendita in MyNetwork.

Gattinoni, poi, segnala l’enorme crescita dell’influenza nel centro-sud Italia che ha contato 79 new entry. Le regioni che registrano maggiori ingressi sono Campania, Puglia e Lazio.

Le Gattinoni Point, precisa la nota del Gruppo, “accedono a tutti i servizi messi a disposizione dal network e possono contare su un’unica Scia, fondo di garanzia, direzione tecnica, assicurazione, amministrazione centralizzata, adesione Fondo di Garanzia, pagamenti centralizzati e molto altro. Tutto per agevolare l’operatività delle attività di back office che spesso distolgono tempo e denaro dall’attività principale, cioè la consulenza e vendita”.

«In questi due anni difficili, riuscire ad avere la fiducia di molti agenti di viaggio è per noi un vero successo. L’ingresso nei network Gattinoni di 165 agenzie, di cui 14 Point, è un traguardo quasi inaspettato che ripaga i nostri sforzi portati avanti su più fronti: tecnologia, servizi e qualità, il lavoro delle nostre persone, i servizi messi a disposizione della rete –annuncia Antonella Ferrari, direttore reti agenzie partner – Da questo 2021 usciamo vincenti, chiudendo l’anno con numeriche importanti a livello di agenzie, ma anche dal punto di vista della qualità. Il ruolo dell’agente di viaggi è cambiato molto in questi due anni e ci troviamo davanti a nuove sfide. In questo nuovo scenario Gattinoni diventa una scelta concreta per chi desidera affidarsi a un partner che mette al primo posto le esigenze quotidiane di chi ha un’agenzia di viaggi e vuole essere sempre più competitivo verso il consumatore finale».