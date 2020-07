Nepal, dal 17 agosto tornano i voli internazionali

Il governo del Nepal ha annunciato di riprendere tutti i voli nazionali e internazionali dal 17 agosto. «Il ministero prevede di riprendere le attività legate al turismo seguendo i protocolli di salute e sicurezza – ha dichiarato il segretario Kedar Bahadur Adhikari.

Secondo la decisione del governo, i voli internazionali saranno ripresi in tre fasi. Nella prima, i collegamenti saranno operati verso le destinazioni meno interessate dal Covid-19. Successivamente, i voli saranno operati verso altre destinazioni nella seconda e terza fase. Durante il periodo iniziale di ripresa del volo, a tutte le compagnie aeree non sarà consentito di operare tutti i propri aeromobili contemporaneamente.

Inoltre, si sarebbe già a lavoro per preparare le linee guida necessarie per gli scalatori e gli escursionisti che hanno intenzione di visitare il Nepal dopo il 17 agosto e saranno presto pubblicate le procedure operative standard per le agenzie che gestiscono le attività di alpinismo e trekking.