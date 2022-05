Neos, nuovo kit di cortesia a bordo degli aerei













Neos lancia un nuovo kit di cortesia da lasciare agli ospiti dei voli 787-9 Dreamliner disponibile a bordo da fine giugno. La compagnia aerea italiana del Gruppo Alpitour annuncia la partnership con Coswell, azienda a gestione familiare specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per la cura e il benessere della persona.

Al centro della filosofia di Neos ci sono innovazione e qualità, ma soprattutto l’Italian style che caratterizza in modo distintivo l’offerta e i servizi a bordo: valori che portano alla recente partnership tra Neos e Coswell, interamente made in Italy.

«Siamo molto soddisfatti di aver portato a bordo questa nuova collaborazione 100% italiana con Coswell” – commenta Chiara Bertino, manager corporate & inter-companies marketing di Neos – Il nostro viaggio interamente Italian style si arricchisce ulteriormente con un nuovo servizio volto alla cura dei nostri ospiti, per noi il centro del business e della filosofia della nostra compagnia. La linea di amenities Coswell sarà una coccola ulteriore che offriremo ai clienti per farli sentire in vacanza nel momento in cui salgono a bordo».

In concomitanza con la giornata mondiale della protezione solare del 27 maggio, Neos e Coswell lanciano la collaborazione che prevede un nuovo omaggio ai clienti che viaggeranno in Premium, la pochette Coswell pensata per offrire agli ospiti a bordo prodotti naturali e utili all’imminente vacanza e con un’attenzione all’ambiente.

Ad esempio nei voli leisure in andata, ci sarà un Solare Prep spf 50, mentre per il ritorno un doposole Prep, insieme ad altri prodotti per la cura della persona. Per i voli City ci saranno prodotti diversi come la Prep crema dermoprotettiva e altri cosmetici.

Il nuovo kit di cortesia di Neos by Coswell si inserisce in un ampio programma di cura degli ospiti a bordo che Neos ha avviato da diverso tempo. La compagnia ha al momento attive 12 partnership, che spaziano dall’intrattenimento al catering, da omaggi a servizi utili a migliorare e semplificare l’esperienza di imbarco e a bordo, fino ai voli in connessione con altre compagnie per ampliare la gamma di destinazioni raggiungibili con i propri aeromobili.

«Siamo lieti di aver intrapreso questa collaborazione con Neos, azienda che condivide con Coswell il rispetto per l’ambiente – dice Andrea Gualandi, consigliere delegato gruppo Coswell – Questa partnership permette a due realtà Made in Italy di unire le forze al fine di offrire prodotti di alta qualità durante viaggi indimenticabili».