Neos lancia i voli Covid tested da Milano a New York













Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane arriva l’ufficialità: la compagnia aerea del Gruppo Alpitour, Neos, ha ufficialmente ottenuto l’approvazione da parte dello Us Department of Transportation a operare voli passeggeri verso gli Stati Uniti. Dalla seconda metà di giugno, quindi, Neos volerà da Milano Malpensa a New York Jfk con il servizio Covid tested.

In questa prima fase, vi sarà un unico collegamento Covid tested su New York, ma la compagnia sta già valutando altre nuove opportunità sul mercato americano. Gli operativi prevedono la partenza da Milano Malpensa il giovedì e la domenica alle 12.20 con arrivo a New York alle 14.50 dello stesso giorno, mentre la tratta inversa decollerà alle 17.50 da New York con arrivo a Milano Malpensa alle 7.20 del giorno successivo (orari locali).

«L’avvio della tratta Milano-New York è per noi una pietra miliare – commenta Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos –Una opportunità di crescita per il nostro business e per consolidare i rapporti fra Italia e Usa. Con questa prima rotta iniziamo a strutturare i flussi tra i due Paesi e a dare vita a una esperienza di viaggio sicura, su aeromobili di ultima generazione, dotati di ogni comfort e con un servizio innovativo e di qualità. Questo è il punto di partenza, ma stiamo già pensando di aumentare a tre le frequenze settimanali dal 2022, oltre a valutare altre rotte».

A novembre 2020 Neos ha realizzato il primo volo internazionale covid free tra Milano e Nanchino, avviando un protocollo che, tuttora, rappresenta l’unica strada per viaggiare da un Paese a un altro, eliminando la quarantena. La compagnia aerea ha inoltre aderito al trial Iata Travel Pass, un “passaporto digitale” che consente ai passeggeri di conservare sulla app le proprie informazioni sanitarie, verificabili da compagnie aeree e autorità attraverso la scansione di un Qr code. Il progetto permetterà di snellire e velocizzare le procedure di imbarco e sbarco, offrendo un modello sicuro e protetto per tutti i viaggiatori e la loro privacy.

Nata nel 2002, Neos ha avuto un percorso di crescita incisivo e costante, arrivando a trasportare 2 milioni di passeggeri nel 2019 con un fatturato di 466 milioni di euro. Attualmente Neos ha in flotta 15 aeromobili, una programmazione con oltre 50 rotte in tutto il mondo ed effettua voli cargo in 10 destinazioni fra Cina, Corea, Canada e Usa.