Neos-easyJet volano insieme su Nyc e Santo Domingo













Dopo l’accordo con Ita Airways, è la volta di easyJet. Neos avvia ora una collaborazione con la low cost britannica per rafforzare in ottica outgoing le sue bretelle nel sud Italia. Nel dettaglio, dal 16 giugno, easyJet fornirà voli di connessione da Catania, Napoli e Palermo ai passeggeri Neos in partenza verso l’aeroporto Jfk di New York e quello di La Romana in Repubblica Dominicana, con transito presso l’hub di Milano Malpensa.

In prospettiva, dunque, la partnership – che prevede il ritiro del bagaglio a destinazione – consentirà di aumentare la connettività delle regioni meridionali dell’Italia con i principali mercati turistici extra europei raggiunti da Neos, offrendo nuove opportunità di viaggio ai passeggeri in partenza dalla Sicilia e dalla Campania e facilitando l’accesso a queste regioni ai visitatori da oltreoceano.

«Con questa collaborazione ampliaeremo il ventaglio di collegamenti dall’Italia a un numero sempre maggiore di destinazioni in tutto il mondo, commenta Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia.

«La partnership ci permette di offrire un prodotto di lungo raggio più flessibile e con più opzioni anche per il turismo leisure incoming. Neos è da tempo intenta ad arricchire il proprio network di destinazioni e collaborazioni con altre importanti realtà del settore per offrire ai propri clienti una vasta selezione di mete raggiungibili con aeromobili di ultima generazione», afferma Aldo Sarnataro, direttore commerciale della compagnia del Gruppo Alpitour.

«Questo accordo ha, per Sea, una doppia valenza: conferma il ruolo di Malpensa come snodo di collegamento per i flussi di traffico del sud Italia per le rotte transatlantiche e apre nuove prospettive di sviluppo di traffico», dichiara Andrea Tucci, vice president aviation business development della società di gestione degli scali milanesi.

In una prima fase di trial, sarà possibile volare alla volta di New York Jfk da Napoli, Catania e Palermo e di Santo Domingo La Romana da Napoli e Catania con un unico biglietto e con un solo scalo a Milano Malpensa. L’obiettivo è di estendere la collaborazione a ulteriori rotte e destinazioni in futuro.

Il prodotto sarà distribuito in tutte le agenzie di viaggi tramite i portali di vendita B2B e B2C di Alpitour e Neos e le agenzie accreditate con Neos, sia in Italia che nei due Paesi oltreoceano.