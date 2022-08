Neos è il vettore ufficiale del world tour di Eros Ramazzotti

Neos, seconda compagnia aerea italiana e facente parte di Alpitour World, è vettore ufficiale della World Tour Première e del Battito Infinito World tour di Eros Ramazzotti.

È in uscita oggi, infatti, il singolo “Sono” del musicista italiano in collaborazione con il cantante spagnolo Alejandro Sanz. Sono è il secondo singolo estratto dall’album Battito Infinito (in uscita il 16 settembre) che comporrà la scaletta World Tour Première e del Battito Infinito World tour: l’avventura live con cui Ramazzotti ha deciso di festeggiare insieme al suo grande pubblico questo nuovo viaggio discografico per la prima volta dal vivo.

Dopo la première tra Siviglia, Agrigento, Verona, Atene e Caesarea – il tour mondiale partirà il 30 ottobre 2022 da Los Angeles approdando nella maestosa cornice del Microsoft Theater, per poi arrivare in Europa da febbraio a maggio 2023 con 10 date italiane.