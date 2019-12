Montagna d’inverno, ecco le mete top degli italiani

Tanta neve italiana nelle preferenze dei nostri connazionali che si apprestano a scendere in pista: nella top 40 delle mete sciistiche predilette dagli italiani, stilata dal motore di ricerca HomeToGo, infatti, ben 32 sono sul territorio italiano e solo 8 estere.

Ai primi posti figurano Livigno, Madonna di Campiglio, Roccaraso-Rivisondoli e Bormio, mentre tra i comprensori esteri primeggiano Kitzbuhel, Chamonix, Zermatt, Vogel e Kranjska Gora, tutte comunque ben distribuite tra i quattro paesi confinanti.

Come curiosità, tra le destinazioni italiane la regione più rappresentata è, come da copione, il Trentino-Alto Adige: ben 10 le località in graduatoria con Madonna di Campiglio capofila al secondo posto generale e Canazei (sesta) solo per citarne alcune. A sorpresa l’Abruzzo è la seconda regione più rappresentata, con ben 5 le località tra cui Pescasseroli, Campo Felice, Campo Imperatore e Ovindoli Magnola; una in più della Valle d’Aosta: la più piccola regione dello stivale piazza ben 4 località in graduatoria, in particolare Breuil-Cervinia (quinta), la famosissima Courmayeur (undicesima e tra le più costose), La Thuile e Pila.

Con ciascuna 2 destinazioni seguono Piemonte (Sestriere e Alagna-Valsesia) e Lombardia (Livigno in testa e Bormio quarta). Una località, invece, per altre 6 regioni Calabria (Camigliatello Silano), Basilicata (Montagna Grande).

Nota dolente, ma non è una novità, riguarda la spesa media giornaliera della ‘vacanza bianca’ sempre più impegnativa: secondo HomeToGo, tra le più care figura Zermatt con ben 207 euro al giorno, seguita da Cortina D’Ampezzo, la più cara tra le mete sciistiche italiane, con quasi 160 euro al giorno. A far lievitare i costi è lo skipass: ed anche per questa voce di spesa, il ticket più salato è quello richiesto nei comprensori elvetici dove un ingresso sulle piste da sci, ammonta ad addirittura 87 euro per un giornaliero, mentre per gli skipass italiani si oscilla dai 58 euro di Brunico ai 44 euro di Folgaria e Bormio. Decisamente abbordabili, invece, risultano i prezzi giornalieri per gli impianti nelle due località sciistiche slovene Vogel (35euro) e Kranjska Gora (33euro).