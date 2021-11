Nel 2022 ancora un gestionale per le agenzie di viaggi!? No grazie













Era il 1981 quando insieme con l’ingegner Bruno Gabrielli creammo e installammo su una decina di agenzie di viaggi piemontesi uno dei primi software per agenzie di viaggi in Italia.

Da allora oltre un migliaio di agenzie di viaggi di tutte le tipologie e dimensioni hanno utilizzato i vari software gestionali ai quali F. Scotti & Partners ha fornito l’analisi funzionale applicativa nel corso degli anni.

Ma da allora è passata un’epoca storica.

Si sono enormemente evolute le tecnologie, mentre la grande maggioranza dei software gestionali è rimasta a “girare” in ambienti tecnologici obsoleti. Funzionalità oggi ovvie e persino banali come le soluzioni in cloud e l’accesso con qualsiasi dispositivo collegato a internet, dal pc allo smartphone, sono pubblicizzate come se fossero deile clamorose novità. Non parliamo poi del fatto di far pagare l’agenzia per ogni postazione di lavoro che vuole attivare.

Da considerare inoltre che da allora sono molto cambiate le agenzie di viaggi e si sono molto complicati gli adempimenti fiscali di legge. La pandemia Covid-19 ha fatto il resto.

Oggi in agenzia il costo di una contabilità interna non è più sostenibile. Così come l’agente di viaggi non ha più tempo per complicarsi la vita con quale gestionale, quale server, quale commercialista, quale consulente del lavoro, che cosa fa e che cosa non fa, cosa rimane in capo a me.

E quale sarà la somma di tutti quei costi? Ognuno dice di costare poco, ma i fornitori che poi emettono fatture sono tanti. E ad ogni nuova pratica, vedi per esempio la gestione delle istanze per i vari fondi perduti, arriva una nuova parcella. E ad ogni nuova funzionalità del gestionale arriva un nuovo addebito.

Analizzando tutto questo, da 40 anni di storia abbiamo creato la soluzione più moderna: ©ADVManager, il servizio di amministrazione in full outsourcing che risolve alla radice il problema di come gestire la tua impresa.

A te il compito di servire i clienti e di caricare le vendite sulle videate web del nostro sistema, totalmente in cloud e accessibile ovunque con pc tablet e smartphone da un numero illimitato di utenti con l’utilizzo delle ultimissime tecnologie.

A noi il compito di gestire, sotto la nostra responsabilità professionale, l’amministrazione della tua agenzia di viaggi. Con tutto quello che c’è da fare a norma di legge. Con il più completo team di specialisti amministrativi contabili e fiscali in Italia.

Contro un costo risparmioso e predefinito.

Non ti serve più il gestionale, non ti serve più il contabile, non ti serve più il commercialista.

Mettici alla prova: fino al giugno 2022 il costo è (quasi) zero.

Per saperne di più contatta ©ADVManager sul sito internet o via email: [email protected]

La Newsletter del Centro Studi ©ADVManager, 12 novembre 2021, n. 63

Francesco Scotti senior advisor, coordinatore

Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato

L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner

www.advmanager.org – e [email protected]