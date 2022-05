Negli hotel della Capitale arrivano i biglietti della Roma Calcio













Reception come sportello per la vendita di biglietti per lo stadio: con l’accordo siglato tra As Roma e Federalberghi Roma questo servizio verrà reso disponibile fin dalla prossima stagione calcistica 2022-23.

Firmata dal presidente degli albergatori romani Giuseppe Roscioli e dal ceo della As Roma Pietro Berardi, la convenzione concede alle strutture della capitale aderenti a Federalberghi la possibilità di vendita ai propri ospiti in soggiorno dei biglietti delle partite casalinghe della squadra giallorossa della stagione 2022-23.

Il prossimo campionato di Serie A darà dunque a settimane alterne l’occasione di un weekend capitolino con un plus unico: scegliere di soggiornare in una delle centinaia di strutture alberghiere associate a Federalberghi Roma e acquistare un posto allo Stadio Olimpico per una partita della Roma.

Per Roscioli si tratta di una convenzione di grande importanza: «La nascita di questa collaborazione con la Roma, squadra iconica con tifosi in tutto il mondo, può avere una grande rilevanza per il nostro settore e creare un nuovo impatto degli eventi sportivi sul turismo, nonché sull’indotto cittadino. Basti pensare che per l’ultimo derby capitolino, giocato al 75% della capienza dello stadio, circa 13.600 biglietti sono stati venduti a non residenti in città su un totale di circa 50.000 spettatori. Mentre la semifinale di Conference League Roma-Leicester, su un totale di circa 67.000 spettatori, ha visto oltre ai 3.400 tifosi provenienti dall’Inghilterra anche la presenza di altri 2.215 appassionati non residenti a Roma, facendo riferimento ai dati delle sole piattaforme di vendita della società».

Soddisfatto anche il ceo giallorosso Pietro Berardi, che ha così commentato la nuova partnership: «Siamo contenti di lavorare insieme a Federalberghi per permettere ai turisti di poter vivere con facilità una esperienza che arricchirà il ricordo del viaggio. Lavoriamo costantemente per rendere le partite all’Olimpico un evento piacevole da prima del fischio di inizio, e non abbiamo dubbi sul fatto che vivere una nostra partita dal vivo possa diventare una tappa immancabile per chi visita la città».