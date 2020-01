Ndc Matchmaker, così Iata confronta le tariffe aeree

È ora pienamente operativo Ndc Matchmaker, lo strumento web gratuito lanciato a fine anno da Iata che consente a tutte le compagnie aeree, aggregatori e partner di visionare e confrontare online le tariffe disponibili.

Si tratta dell’implementazione che Iata aveva annunciato a ottobre scorso e che, di fatto, aumenta la trasparenza delle modalità Ndc e facilita la consultazione tra i diversi soggetti che operano nella catena del valore del viaggio.

Allo stato attuale, questo strumento offre oltre 140 collegamenti Ndc tra compagnie aeree e i loro partner di venditori di viaggi, consentendo in tempo reale una visualizzazione di contenuti Ndc e molteplici partnership che facilitano la ricerca e il confronto delle tariffe, per tipo di prodotti e servizi disponibili o per Paese.

Si tratta di un passo decisivo, quello compiuto da Iata, per approcciare al sistema distributivo delle agenzie di viaggi con uno strumento gratuito, neutrale e in grado di assicurare la massima trasparenza nella consultazione tariffaria. Non a caso lo slogan utilizzato da Iata per promuovere questo innovativo strumento anche sul suo sito ufficiale è “share, compare, connect”, ovvero le tre fasi cruciali nella consultazione e scelta della migliore tariffa che un adv può proporre alla propria clientela.