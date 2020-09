Ndc di Air France-Klm, niente fee per le agenzie tramite Amadeus

Air France-KLM e Amadeus hanno stipulato un accordo di distribuzione che consentirà di mettere a disposizione degli agenti di viaggio le offerte Ndc del Gruppo aereo attraverso il gds. In questo modo, le agenzia potranno evitare la fee imposta dai due vettori a partire dal gennaio 2018.

Per accedere ai contenuti distribuiti tramite Ndc, le agenzie dovranno però sottoscrivere prima un agreement bilaterale, sia con Air France-KLM e Amadeus.

Attualmente, le prime agenzie di viaggio pilota che l’hanno fatto, possono effettuare prenotazioni tramite Ndc attraverso la piattaforma Amadeus a partire dal quarto trimestre di quest’anno. Il tutto in attesa che la piena integrazione che consentirà a tutti i punti vendita di partecipare a questa novità venga completata nella prima metà del 2021.

Gli agenti possono adesso cercare, confrontare, prenotare e offrire i contenuti di Air France-KLM sullo stesso schermo tramite Amadeus, sia con Travel Api che Selling Platform Connect. Amadeus consentirà inoltre ai viaggiatori corporate di prenotare attraverso il protocollo Ndc tramite Cytric Travel & Expense.

«Questo accordo è un passo importante nella nostra strategia di distribuzione, in quanto completa la nostra rete Ndc esistente, in particolare per le agenzie con maggiori esigenze di fornitura di servizi, come le agenzie di viaggio aziendali», afferma il direttore revenue del Gruppo Air France-KLM, Pieter Bootsma.

«Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership di lunga data con il gruppo Air France-KLM, al fine di fornire capacità innovative di retailing. Questo è un passo significativo nel nostro percorso NDC per consentire l’adozione su larga scala», afferma Decius Valmorbida, president travel unit, Amadeus.

«Abbiamo lavorato moltissimo insieme ai nostri partner per sviluppare soluzioni scalabili e di facile utilizzo che consentiranno alle agenzie di accedere ai contenuti provenienti da una connettività NDC. Oggi questa è una realtà. Siamo orgogliosi di essere pionieri in questa evoluzione», ha concluso Gabriele Rispoli, direttore commerciale Amadeus Italia.