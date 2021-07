Ndc, Amadeus e United rafforzano la partnership













Soluzioni di viaggio sempre più personalizzate che aumentino la fiducia dei viaggiatori. E quello che promette il rinnovo del contratto di distribuzione tra Amadeus e United Airlines, in cui c’è anche il contenuto Ndc della compagnia aerea, disponibile entro l’anno per le agenzie di viaggi e le aziende su scala globale su Amadeus Travel Platform.

Le aziende continuano a perseguire l’obiettivo comune di una vendita più moderna e del miglioramento della comunicazione tra vettore e agenti di viaggi.

L’Ndc di United sta infatti consentendo nuove opportunità per i clienti con più scelta e contenuti su misura, e fornisce funzionalità e servizi su un maggior numero di canali di acquisto.

United distribuirà ancillari abilitati, comfort con vantaggi aggiunti per il cliente e prezzi sempre aggiornati per le agenzie abilitate Ndc che prenotano viaggi sui voli United.

In questo modo migliorerà l’esperienza di shopping, con inclusi aggiornamenti in tempo reale e comunicazioni relative al profilo del cliente, che United ha promosso come partner di lunga data del programma Ndc [X] di Amadeus. Nel corso di questo programma, United ha fornito un prezioso contributo e ha aiutato Amadeus a migliorare la visualizzazione e la distribuzione dei contenuti di United.

«Questa è una tappa cruciale per United per offrire una migliore esperienza di shopping, di contenuto e di servizio ai nostri clienti attraverso Ndc – ha dichiarato Glenn Hollister, vice presidente sales strategy and effectivness di United Airlines – Attendiamo con ansia di proseguire la nostra collaborazione con Amadeus al fine di creare un’esperienza d’acquisto unica con nuovi e differenziati pacchetti di contenuto forniti attraverso Amadeus Travel Platform».

Il direttore commerciale di Amadeus Italia Gabriele Rispoli aggiunge: «È un momento molto stimolante per Amadeus, perché United si unisce alla lista delle compagnie aeree partner che saranno attive quest’anno, con offerte e servizi abilitati Ndc per la nostra rete di agenti di viaggi. Mentre il settore continua il percorso di ripresa dalla pandemia, osserviamo un promettente domani per una maggiore distribuzione dei viaggi man mano che Ndc procede verso un’adozione globale».