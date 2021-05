Ncl torna ad agosto in Alaska













Norwegian Cruise Line prevede di riprendere le operazioni dagli Stati Uniti il 7 agosto 2021 con viaggi di una settimana da Seattle all’Alaska.

La notizia arriva dopo la sospensione temporanea del Passenger Vessel Services Act, che consente di riprendere la navigazione in Alaska dopo aver ottenuto il Conditional Sailing Certificate dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc).

Le crociere ripartiranno in collaborazione con i governi locali e guidate dal protocollo di sicurezza SailSafe, che prevede come prima condizione che tutto l’equipaggio e gli ospiti debbano essere completamente vaccinati per imbarcarsi.

«Seattle è sempre stata la nostra seconda casa e non vediamo l’ora di tornare in questo incredibile porto e di accompagnare nuovamente i nostri ospiti in Alaska – ha affermato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line – Ventuno anni fa, siamo stati i primi a offrire itinerari in Alaska da Seattle e continuiamo ad avere un rapporto molto solido con i nostri partner in questa destinazione. Abbiamo atteso a lungo per annunciare la ripresa delle crociere dagli Stati Uniti».

I viaggiatori potranno ricominciare le loro crociere in Alaska con viaggi di una settimana a bordo di Norwegian Bliss dal 7 agosto 2021 al 16 ottobre 2021. Itinerario modificato: da sette a 13 ore di porto a Skagway, Juneau, Ketchikan e Icy Strait Point, in Alaska. Su crociere selezionate, gli ospiti avranno anche la possibilità di ammirare gli scenari del Parco nazionale di Glacier Bay o del fiordo di Holkham Bay Glacier.

Gli ospiti beneficeranno anche dell’apertura del secondo terminal crociere a Icy Strait Point, che la società madre di Ncl, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., ha realizzato in collaborazione con Huna Totem Corporation di proprietà dell’Alaska Native.

Il Wilderness Landing su Icy Strait Point – che doveva aprire per la stagione estiva 2020 – è stato recentemente ampliato e si rivolge a visitatori in cerca di esperienze personalizzate alla scoperta del territorio, della fauna selvatica e a contatto con le popolazioni native dell’Alaska. Gli interventi hanno interessato il rinnovamento di negozi e ristoranti, nonché offerte di escursioni a terra, tra cui ZipRider, la zip line più lunga del mondo, le piattaforme di osservazione degli orsi bruni e delle balene, le battute di pesca, una rete di sentieri e un ponte sospeso della lunghezza di 100 metri che oscilla su un canyon con un dislivello di oltre 270 metri.

Nel 2022, l’esperienza degli ospiti continuerà ad evolversi con l’apertura di due cabine che forniranno un accesso attraverso le cime degli alberi, svelando ulteriori aree di esplorazione e viste sui ghiacciai, il Fairweather Range e il Glacier Bay National Park and Preserve, patria ancestrale del popolo Huna Tlingit.

«Gli abitanti dell’Alaska sono pronti ad accogliere visitatori da tutto il mondo, che potranno sperimentare personalmente meraviglie paesaggistiche e culturali che si possono trovare solo qui – ha detto il governatore dell’Alaska Mike Dunleavy – Sono grato per il lavoro di squadra e l’attenta pianificazione che lo staff di Norwegian Cruise Line, i governi locali dell’Alaska, la nostra delegazione al Congresso, l’industria del turismo e il team di sanità pubblica dello Stato hanno messo a disposizione per una stagione crocieristica che promette di essere sicura e gratificante per tutti».