Ncl svela la nuova Norwegian Viva













Mentre si attende il debutto nel 2022 di Norwegian Prima, la nave di Norvegian Cruise Line che inaugura la Prima Class, la compagnia di crociere presenta Norwegian Viva, seconda nave di questa nuova classe, la cui consegna è prevista nel 2023.

Da giugno del prossimo anno Norwegian Viva salperà per itinerari nel Mediterraneo con scali nelle principali città portuali dell’Europa meridionale, tra cui Lisbona, in Portogallo, Trieste e Roma (Civitavecchia), in Italia; e Atene (Pireo), in Grecia. Per la stagione invernale 2023-2024 la nave si sposterà ai Caraibi per itinerari in partenza da San Juan, Porto Rico. Le vendite sono già aperte.

Come Norwegian Prima, anche Norwegian Viva sarà realizzata da Fincantieri a Marghera.

La nave sarà lunga 295 metri, con 142.500 tonnellate di stazza lorda e ospiterà 3.219 ospiti in doppia occupazione. I viaggiatori avranno sistemazioni più spaziose in cabine interne, in quelle con vista sull’oceano e quelle con balcone saranno le più grandi offerte dal brand, oltre alla più grande varietà di categorie di suite disponibili in mare.

Inoltre rinnoverà The Haven by Norwegian, la keycard ultra premium che consente l’acceso esclusivo alla nave nella nave. Le aree pubbliche e le 107 suite di The Haven sono progettate da Piero Lissoni, tra i designer più famosi d’Italia, con ampia area solarium, piscina a sfioro con vista sulla scia della nave e una Spa all’aperto con una sauna con pareti in vetro e una cold room per la crioterapia.

Tra le novità della Prima Class ci sono anche gli scivoli più veloci in mare con The Rush e The Drop e la più grande pista a tre livelli sul mare con il Viva Speedway.

Norwegian Viva avrà il suo Ocean Boulevard, spazio all’aperto di oltre 4.000 metri quadrati che avvolge l’intera nave. E ancora: Indulge Food Hall con 11 varietà di ristoranti; The Concourse con giardino di sculture all’aperto; un ampio ponte con piscina e piscine a sfioro a Infinity Beach e Oceanwalk, un percorso con ponti di vetro sopra l’acqua.

«Norwegian Viva definisce lo standard nel segmento premium, mostrando il nostro impegno a spingerci oltre i confini in quattro aree principali: ampio spazio aperto, servizio che mette gli ospiti al primo posto, design accurato ed esperienze oltre le aspettative – ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line – Abbiamo portato tutto ciò che i nostri ospiti amano a un livello superiore con questa nuovissima classe di navi progettata pensando a loro».

La decorazione dello scafo di Viva è progettata dall’artista italiano di graffiti e sculture Manuel Di Rita, noto come “Peeta”, che ha realizzato anche il design dello scafo di Norwegian Prima.

«Norwegian Viva, la seconda di sei navi Prima Class in costruzione con noi, rafforza la grande collaborazione tra Norwegian Cruise Line e Fincantieri – ha affermato Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione navi mercantili di Fincantieri – Siamo rimasti estremamente soddisfatti quando abbiamo appreso che la Norwegian Prima, la prima della nuova classe, abbia ottenuto prenotazioni da record e siamo entusiasti di vedere come la Norwegian Viva sarà all’altezza della sua nave gemella. Poiché abbiamo dimostrato la nostra resilienza in questi tempi difficili, questo annuncio rappresenta un’altra testimonianza del ruolo di leadership globale di Fincantieri nel settore delle crociere».

A livello di innovazioni e sostenibilità ambientale, le prime due navi di Prima Class – Norwegian Prima e Norwegian Viva – saranno dotate di tecnologie alternative all’avanguardia: sistema di riduzione delle emissioni di NOx (Scr), che riduce l’impatto ambientale complessivo della nave. I catalizzatori Scr filtrano gli ossidi di zolfo fino al 98% e gli ossidi di azoto fino al 90%, garantendo navi conformi con i limiti Tier III per le emissioni di NOx. Inoltre, saranno dotate di sistema di pulizia dei gas di scarico (Egcs), sistema avanzato di trattamento delle acque reflue per trattare e ripulire tutte le acque reflue per soddisfare i rigorosi standard internazionali e funzionalità Cold Ironing per connettersi alle reti elettriche onshore e ridurre ulteriormente le emissioni in porto.

Ecco il dettaglio degli itinerari. Per l’estate 2023, dopo una serie di crociere inaugurali, Norwegian Viva dal 15 giugno al 6 novembre effettuerà una serie di viaggi di otto, nove e dieci giorni da Lisbona, in Portogallo, Trieste e Roma (Civitavecchia), in Italia; e Atene (Pireo), in Grecia, offrendo agli ospiti l’opportunità di esplorare le regioni spagnole, italiane e greche del Mediterraneo.

Nell’inverno 2023-2024 approderà a San Juan, Porto Rico. Il 15 dicembre partirà per un viaggio di sette giorni nei Caraibi meridionali con la prima tappa a Tortola, nelle Isole Vergini britanniche. Poi si dirigerà a Philipsburg, St. Maarten; Bridgetown, Barbados; Castries, Santa Lucia; St. John’s, Antigua; e St. Thomas, Isole Vergini americane, prima di tornare a San Juan il 22 dicembre. Le future partenze includeranno importanti porti dei Caraibi per crociere di sette e nove giorni.