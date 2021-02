Ncl, stop alle crociere fino al 31 maggio













Norwegian Cruise Line Holdings Ltd proroga ulteriormente la sospensione delle crociere. Lo stop – che riguarda tutte le partenze dei brand Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises – è esteso fino al 31 maggio 2021.

La compagnia dichiara che prosegue intanto il lavoro per il ritorno all’operatività per soddisfare i requisiti richiesti dai Cdc statunitensi. Il gruppo continua a collaborare con il governo globale, le autorità sanitarie pubbliche e i suoi consulenti esperti di Healthy Sail Panel, per prendere tutte le misure necessarie alla tutela di ospiti, equipaggio e comunità visitate.

Gli ospiti che hanno attualmente prenotato crociere cancellate con Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises o Regent Seven Seas Cruises possono contattare il proprio agente di viaggi o la compagnia di crociera per ulteriori informazioni.